Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

Ağrı'da içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ve yolcu dolu bir minibüs direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 17 kaçak göçmen yaralandı.

Yaşanan kaza ile ilgili öğrenilen bilgilere göre Ağrı’dan Eleşkirt istikametine yolcu dolu bir minibüs, Eleşkirt'e varmaya 6 kilometre kala bir anda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Minibüs içerisinde toplamda 25 yolcunun olduğu öğrenilirken kaçak göçmenler ile dolu minibüsün içindeki yolculardan 17 tanesinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralananların ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Göçmenler araçlardan tek tek çıkartılırken olası bir faciadan dönüldü.