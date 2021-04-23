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Ağrı'da iftar saatinde husumetli aileler arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü!

Ağrı'nın merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyünde ikamet eden aralarında husumeti bulunan iki ailenin tartışmasının büyümesiyle silahların çekilmesi sonucu 1 kişi kavganın çıktığı yerde silahla vurularak hayatını kaybetti.

23 Nisan 2021 Cuma 23:34
Ağrı'da iftar saatinde husumetli aileler arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü!
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Ağrı iline bağlı Yukarı Ağadeve köyünde iki aile arasında iftar saatinde çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile üyeleri arasında iftar saatine yakın zamanda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa bir süre içinde silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından 2 çocuk babası Erdal Kaplan (32) adlı vatandaş ateşlenen silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Silahlı kavganın haber verilmesi üzerine köye Jandarma ekipleri  sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Erdal Kaplan isimli vatandaşlın cenazesi olay yerine gelen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:34
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Ağrı Silahlı KavgaAğrı Yukarı Ağadeve KöyüSilahlı Kavga
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