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Ağrı’da 17 inek Murat Nehri’nde çamura saplandı

Ağrı’da 17 tane inek Murat Nehri’nde çamura saplandı. Çamura saplanan inekler itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:47
Ağrı’da 17 inek Murat Nehri’nde çamura saplandı
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Ağrı’da akıllara durgunluk veren ilginç bir olay meydana geldi. Ağrı merkez mahalleleri arasında bulunan 100. yıl Mahallesi’nde bir çiftçi akşam saatlerinde ineklerini beslemek için Murat Nehri’ne götürdü. Burada bir süre boyunca otlayarak beslenen hayvanlar ilerleyen dakikalarda çamura saplanarak bulundukları yerde kaldı. Vatandaş, inekleri kendi imkanlarıyla çıkaramadı. Sonrasında mahalle sakinlerine haber verdi.

Mahalle sakinleri de inekleri çıkarmak için herhangi bir şey yapamayınca Belediye ekipleri ile irtibata geçildi. Belediye, olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekiplerini yönlendirdi. İtfaiye ekipleri kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal etti. İneklere tek tek halat bağlayan itfaiye ekipleri, çamura batan 17 tane ineği kurtardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hayvan sahibi, ineklerin otlarken bir anda yön değiştirdiklerini ve suyun içine girdiklerini ifade ederek çamura saplandıklarını belirtti. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdiğini ve onların kısa bir süre içerisinde hayvanları kurtardığını, kendilerine çok teşekkür ettiğini ifade etti.


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:47
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Anahtar Kelimeler:
AğrıInek
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