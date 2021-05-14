Ağrı’da 17 inek Murat Nehri’nde çamura saplandı

’da akıllara durgunluk veren ilginç bir olay meydana geldi. Ağrı merkez mahalleleri arasında bulunan 100. yıl Mahallesi’nde bir çiftçi akşam saatlerindelerini beslemek için Murat Nehri’ne götürdü. Burada bir süre boyunca otlayarak beslenen hayvanlar ilerleyen dakikalarda çamura saplanarak bulundukları yerde kaldı. Vatandaş, inekleri kendi imkanlarıyla çıkaramadı. Sonrasında mahalle sakinlerine haber verdi.

Mahalle sakinleri de inekleri çıkarmak için herhangi bir şey yapamayınca Belediye ekipleri ile irtibata geçildi. Belediye, olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekiplerini yönlendirdi. İtfaiye ekipleri kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal etti. İneklere tek tek halat bağlayan itfaiye ekipleri, çamura batan 17 tane ineği kurtardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hayvan sahibi, ineklerin otlarken bir anda yön değiştirdiklerini ve suyun içine girdiklerini ifade ederek çamura saplandıklarını belirtti. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdiğini ve onların kısa bir süre içerisinde hayvanları kurtardığını, kendilerine çok teşekkür ettiğini ifade etti.