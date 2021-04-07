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Ağrı Kumlugeçit köyünde yaşayan 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Ağrı merkeze bağlı Kumlugeçit köyünde 8 yaşındaki bir çocuk ortadan kayboldu.

07 Nisan 2021 Çarşamba 22:55
Ağrı Kumlugeçit köyünde yaşayan 8 yaşındaki çocuk kayboldu
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Ağrı’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kumlugeçit köyünde 8 yaşındaki  Zeynaabidin Çelik  adli çocuk uçurtma ile oynamak için dışarıya çıktı. Çocuğun annesi Hatice Çelik ve babası Cumali Çelik çocuklarına bakmak için dışarı çıktıklarında 8 yaşındaki çocuklarından haber alınamadılar. Çocuklarını bulamayan çift durumu hemen polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinden itibaren kayıp olan 8 yaşındaki çocuğu bulmak için tüm ekipler aralıksız arama çalışmalarını sürdürüyor.



Son Güncelleme: 07.04.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
KayıpAğrı
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