Ağrı Kumlugeçit köyünde yaşayan 8 yaşındaki çocuk kayboldu

’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kumlugeçit köyünde 8 yaşındaki Zeynaabidin Çelik adli çocuk uçurtma ile oynamak için dışarıya çıktı. Çocuğun annesi Hatice Çelik ve babası Cumali Çelik çocuklarına bakmak için dışarı çıktıklarında 8 yaşındaki çocuklarından haber alınamadılar. Çocuklarını bulamayan çift durumu hemen polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinden itibarenolan 8 yaşındaki çocuğu bulmak için tüm ekipler aralıksız arama çalışmalarını sürdürüyor.