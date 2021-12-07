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Ağrı Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu nasıl yapılır?

Ağrı Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan ve yardımı ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım adı altında bazı yardımlar yapmaktadır. Peki, Ağrı Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

07 Aralık 2021 Salı 13:25
Ağrı Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu nasıl yapılır?
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Ağrı Belediyesi, ilde yaşayan maddi durumu kötü ve sahipsiz kişilere sahip çıkıyor. Belediye aynı zamanda pandemiden etkilenen engelli, şehit yakını, öğrenci gibi pek çok vatandaşa da yardım yapıyor. Belediye tarafından yapılan yardımlar yalnızca maddi durumu iyi olmayan ve ihtiyaç sahibi kişilere değil uzaktan eğitim süresinde yeterli donanımı olmayan vatandaşlara da herhangi bir ücret talebi olmayan tablet yardımı olarak yapılıyor. 

Ağrı Belediyesi sosyal yardımlar kapsamında yapılan yardımlar nelerdir?

Ayni ile maddi açıdan yardıma ihtiyacı olan kişilere Ağrı Belediyesi'nin yaptığı yardımlar arasında şunlar yer alıyor,

- Temizlik malzemesi

- Yakacak yardımı

- Kıyafet yardımı

- Kira yardımı

- Dul veya boşanmış kadınlara yapılan yardımlar

- Sağlık yardımları

- Çocuk bezi ve mama yardımı

- Evde bakım hizmeti

Ağrı Belediyesi sosyal yardımlardan kimler yararlanabilir?

Sosyal yardımlarını adaletli olarak yapan Ağrı Belediyesi yardımları öncelik sırası baz alınarak yapılıyor. Ağrı Belediyesi sosyal yardımlarında kimsesiz vatandaşlara öncelik verirken yoksul, yaşlı, engelli, şehit ve gazi yakınlarını da ön planda tutmaktadır. Ayrıca düzenli bir gelire sahip olmayan, doğal afet ile hastalıklar nedeni ile zarar gören kişiler de belediyenin düşündüğü kişiler arasındadır. 

Düzenli ve sabit bir gelire sahip olmayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar belirlenirken en önemli etken hane içerisinde yaşayan kişilerin başına düşen gelir miktarıdır. Asgari ücret tutarının üçte birinden azsa bu kişiler belediyenin yaptığı yardımdan yararlanabiliyor. Maddu durumu iyi olmayan, eşinden ayrı olan veya eşi vefat etmiş kişilere yardım ismi ile çocuklarının yaşlarına göre kırtasiye, mama ve çocuk bezi gibi çeşitli yardımlar da yapılıyor. 

Ağrı Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Yardıma ihtiyacı olan kişilerin belediyenin yaptığı yardımdan yararlanabilmesi için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru esnasında kişinin direk belediye binasına giderek başvuru için gereken belgeleri doldurması gerekiyor. Bu yöntemin dışında belediyeye ait resmi intenet sitesi üzerinden de başvuru formu doldurularak başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Başvuru formunda istenen belgelerin doldurulması sonrasında yetkili birimlerce geri dönüş yapılıyor. 

Ağrı Belediyesi sosyal yardım başvuru formu

Tüm belediyelerde yapıldığı gibi Ağrı Belediyesi de ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak amacı ile, başvuru formu oluşturmuştur. Kişiler yardım talebine bulunmak için belediye tarafından oluşturulan başvuru formunu doldurmak zorundadır. Belediyenin hazırlamış olduğu formda vatandaşların kimlik, adres ve hanede yaşayan kişilere dair bilgiler istenmektedir. Formda yanlış verilmiş olan bilgilerin tespiti halinde başvuru süreci olumlu ilerlemez. Kişiler başvuru esnasında başvuru formunun yanı sıra SGK ile alaklı belgeler, sağlık raporu ve muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesini de alakalı kuruma vermeliler.


Son Güncelleme: 07.12.2021 13:25
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