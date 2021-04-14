Afyonkarahisar’da zincirleme tır kazası!

2 kişinin ağır yaralandığı, 5 tırın birbirine girdiği zincirleme kaza gece saatlerinde Afyonkarahisar’da yaşandı.

5 TIR BİRBİRİNE GİRDİ

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Gelen bilgilere göre Afyonkarahisar Sandıklı sınırları içinde gece saatlerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yüklü tır seyir halindeyken, sürücünün dikkatsizliği sonucu önünde ilerleyen tıra çarptı. İlk kaza sonrasında zincirleme kaza oldu ve arka arkaya seyir halinde olan toplam 5 tır birbirine girdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda kurtarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde gelen ekipler iki kişinin tırın içinde sıkışarak ağır yaralandığını tespit etti. Yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza sonrası polis ekipleri de karayolunda tedbir aldı. Yol uzunca bir süre trafiğe kapalı kaldı.