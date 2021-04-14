Afyonkarahisar’da zincirleme tır kazası!

2 kişinin ağır yaralandığı, 5 tırın birbirine girdiği zincirleme kaza gece saatlerinde Afyonkarahisar’da yaşandı.
5 TIR BİRBİRİNE GİRDİ
2 KİŞİ AĞIR YARALI
Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda kurtarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde gelen ekipler iki kişinin tırın içinde sıkışarak ağır yaralandığını tespit etti. Yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza sonrası polis ekipleri de karayolunda tedbir aldı. Yol uzunca bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Son Güncelleme: 14.04.2021 09:49