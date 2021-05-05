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Afyonkarahisar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil çocuk parkı duvarına daldı: 3 yaralı!

Afyonkarahisar'da yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yokuşun aşağısında bulunan çocuk parkının istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:15
Afyonkarahisar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil çocuk parkı duvarına daldı: 3 yaralı!
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Afyonkarahisar ilinde yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çocuk parkı duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza Çavuşoğlu Mahallesi Göksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah F. idaresindeki 03 UF 411 plakalı otomobil 84. Sokak'tan aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yokuştan aşağı inerek hızlanması sonucunda otomobil Göksu Caddesi’ne çıkarak burada ilk önce kaldırıma sonrasında yol kenarındaki çocuk parkının istinat duvarına çarparak zorlukla durabildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde bulunan sürücü Abdullah F. ile Mustafa O. ve Abdullah U. yaralandı. Çevredeki  vatandaşların olay yerine sağlık ekiplerini çağırması sonucu müdahale etmeye gelen sağlık ekiplerine Abdullah F. İsimli vatandaş tedavi olmayı kabul etmezken diğer yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası sıkışma riskine karşı olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde sevki sağlandı. Yaşanan kaza esnasında koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığından çocuk parkının boş olması olası bir facianın önüne geçerken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKazaçocuk ParkıKaza Haberi
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