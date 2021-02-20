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​Afyonkarahisar'da yem makinesine düşen genç hayatını kaybetti

​Afyonkarahisar'da yaşanan korkunç olayda babasına yardım etmek isteyen 17 yaşındaki bir genç yem makinesine düşerek hayatını kaybetti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:46
​Afyonkarahisar'da yem makinesine düşen genç hayatını kaybetti
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17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olan ​Afyonkarahisar'da bir çiftlikte yaşandı.

Babasıyla birlikte çiftlikteki işlere yardımcı olan 17 yaşındaki Ali U. isimli genç bugünde babasına yem üretiminde yardım etmek istedi. Babası yardım eden 17 yaşındaki genç bir anlık dikkatsizlik sonucu çiftlikte bulunan yem makinesine düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen AFAD ekipleri makineye düşen gencin hayatını kaybettiğini tespit etti ve Ali U.'nın cansız bedenini makineden çıkardı.

Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere sağlık personeli tarafından morga kaldrıldı. Olay yerine gelen ekipler ise inceleme yaptı. Feci kaza ile ilgili olarak soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 20:46
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​AfyonkarahisarYem Makinesine Düştü
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