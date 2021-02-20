​Afyonkarahisar'da yem makinesine düşen genç hayatını kaybetti

17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olan ​Afyonkarahisar'da bir çiftlikte yaşandı.

Babasıyla birlikte çiftlikteki işlere yardımcı olan 17 yaşındaki Ali U. isimli genç bugünde babasına yem üretiminde yardım etmek istedi. Babası yardım eden 17 yaşındaki genç bir anlık dikkatsizlik sonucu çiftlikte bulunan. Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen AFAD ekipleri makineye düşen gencin hayatını kaybettiğini tespit etti ve Ali U.'nın cansız bedenini makineden çıkardı.

Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere sağlık personeli tarafından morga kaldrıldı. Olay yerine gelen ekipler ise inceleme yaptı. Feci kaza ile ilgili olarak soruşturma sürüyor.