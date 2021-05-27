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Afyonkarahisar'da uçuruma uçan aracın sürücüsü can verdi

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında seyir halinde olan bir aracın yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurama uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:43
Afyonkarahisar'da uçuruma uçan aracın sürücüsü can verdi
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Bir kişinin ölümüyle 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan üzücü kaza akşam saatlerinde Afyonkarahisar'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Afyonkarahisar'da sürücüsünün ismi henüz belli olmayan bir araç yolda seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Araç bir süre karayolunda savrulduktan sonra yaklaşık 100 metre uçurumdan uçtu. 

1 kişi can verdi, 4 kişi yaralandı

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç içinde bulunan 1 kişinin can verdiğini, 4 kişinin yaralandığını tespit etti. 

Uçuruma halatlar yardmıyla inen ekipler uzun süren uğraşlar sonrasında hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini ve yaralanan kişileri çıkardı. Yapılan inceleme sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Öte yandan, olayı duyarak bölgeye gelen ölen şahsın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:43
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Anahtar Kelimeler:
AfyonAfyonkarahisarKaza
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