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Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

Afyonkarahisar’da oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi 15 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:11
Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
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Afyonkarahisar’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis görüldü. Oluşan yüksek sis hayatı olumsuz etkilerden sürücüler trafikte çok zor anlar yaşadı. Şehirde trafik lambaları, levhaları sis nedeniyle görülmez hale geldi.

Afyon valiliği sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülere görüş mesafesinin düştüğünü hatırlatarak trafikte dikkatli olunması çağrısında bulundu. Öte yandan öğlen saatlerinde oluşan sis güneşli havanın da etkisiyle azaldı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisaSis
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