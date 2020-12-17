Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

17 Aralık 2020 Perşembe 19:11
Afyonkarahisa
r’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis
görüldü. Oluşan yüksek sis hayatı olumsuz etkilerden sürücüler trafikte çok zor anlar yaşadı. Şehirde trafik lambaları, levhaları sis nedeniyle görülmez hale geldi.
Afyon valiliği sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülere görüş mesafesinin düştüğünü hatırlatarak trafikte dikkatli olunması çağrısında bulundu. Öte yandan öğlen saatlerinde oluşan sis güneşli havanın da etkisiyle azaldı.
Son Güncelleme: 17.12.2020 19:11
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