Afyonkarahisar'da seçimlerde çıkan kavgaya jandarma müdahale etti!

Sinanpaşa İlçesi’nin Güney beldesi, 9 sene önce çıkartılan 6360 sayılı kanunla İçişleri Bakanlığı kararıyla nüfus sayısı iki binin altında olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Belde olmaktan köye düşen Güney’de, 2014 yılına dek faaliyetlerine devam eden belediye 2014 yılında gerçekleştirilen seçimler ile kapandı. Beldeden köye düşen Güney halkı ortaklaşa alınan karar ile komşu köyleri Çalışlar’la referandum yaparak birleşti. Sonrasında verdikleri hukuki mücadele sonucunda yeniden belde olma hakkını elde eden Güney’de belediye başkanlığı ile belediye meclis üyelimi seçimlerine karar verildi. Çalışlar’la birleşilmesi sonrasında son gerçekleştirilen nüfus sayımında 2312 Güney beldesinden olacak şekilde YSK tarafından alınan kararla 1830 seçmen belediye başkanı ile meclis üyesi seçimleri için bugün sandık başındaydı.

Seçim sırasında çıkan kavgayı jandarma bastırdı

Afyonkarahisar Sinanpaşa’da tekrardan belde olmaya hak kazanan Güney’de, belediye başkanlığı ile meclis üyeliği seçimleri için Güney İlkokulu’nda bugün sandık kuruldu. Kurulan sandık başında görev yapan gözlemciler biranda sözlü olarak tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle seçim yapılan okula jandarma ekipleri takviye edildi. Jandarma ekiplerinin okul bahçesine çıkardığı taraflar orada da tartışmaya devam ederken tartışma biranda kavgaya döndü. Yirmi kişiden oluşan grup arasındaki kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kavga esnasında tarafların arasında kalan yaşlı bir vatandaş yere düşerek yığıldı. Kavga esnasında okulun içinde oy kullanmakta olan vatandaşlar da ekipler tarafından dışarı takviye edildi.

2 okula 8 sandık kuruldu

Seçim yarışında sekiz partiden adaylar bulunurken, Güney İlkokulu’nda altı, Çalışlar İlkokulu’nda ise iki toplamda sekiz sandık kuruldu. Seçmenlerin sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için kayıtlarının bulunduğu sandıklara geldiği seçimde beldede oturanların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Seçimin devam ettiği saatlerde bazı tartışmalardan da kaçınılmadı. Ayrıca seçmenler, yapılan seçimde dört mahalleye muhtar seçmek için de oy kullandılar.

Köye belediye geldi

Köy sakinlerinden 72 yaşında olan Merihan Kınık, oyunu kullanmak için komşusunun oğluyla geldi. Oy kullandığı esnada sandık başkanından yardım alan 72 yaşındaki Merihan Kınık, oyunu kullanıp pusulasını sandığa attı. Kınık oyunu kullandıktan sonra, muhtara, başkana herkese seçimlerin hayırlı olmasını dilerken, köylerine belediye gelmesinden de çok memnun olduğunu belirtti.

“Ters basarım diye stres oldum”

İlk defa bir seçime katılarak oy kullanan üniversite birinci sınıfa giden Büşra Altundepe, ilk oyu olduğundan dolayı strese girdiğini ve ters basmaktan korktuğunu belirtti. Ayrıca genç seçmen, oldukça mutlu olduğunu ve son zamanlarda köylerinde farklı bir hareketlilik olduğunu söyleyerek herkese teşekkür etti.