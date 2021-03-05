Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1'i bebek 5 yaralı!

Afyonkarahisar’da devrilen otomobilin içerisinde bulunan 1’i bebek 5 kişi kazadan yaralı kurtuldu. İlker Kayıkçı (27) yönetimindeki 16 JDA 81 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sülümenli beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada, İlker Kayıkçı ile Hayriye Oturaklı (60), Neva Ayşe Oturaklı (14), Eda Kayıkçı (21) ve iki aylık bebek Göktuğ Kayıkçı kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Devrilen araçtan yaralı olarak çıkan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.