Afyonkarahisar'da kavga esnasında fenalaşan adam hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaşanan olayda husumeti bulunan 2 aile arasında çıkan kavga sırasında fenalaşan A.Ç.(46) isimli vatandaş hayatını kaybetti. Çay ilçesinde bağlı Yeşilyurt köyünde para meselesi yüzünden husumetli olan ailelerin çocukları C.K. (23) ile D.Ç. (20) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya gençlerin babaları H.K. (43) ile A.Ç. de dahil oldu. Kavga yaşanırken, kalp hastalığı olduğu belirtilen A.Ç. fenalaşarak yere yığıldı. Kavga ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen ambulansla Çay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Ç. isimli vatandaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri C.K. ve babası H.K.’yi gözaltına aldı. Kavgada fenalaşarak hayatını kaybeden A:Ç. isimli vatandaşın ise üzerinden çıkan kurusıkı tabancaya ve içerisinde 7 mermi olan şarjöre jandarma ekipleri el koydu.