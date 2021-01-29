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Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla hayatını kaybetti

Afyon'da yaşanan acı olayda 61 yaşındaki baba Rıza Karıncalı kanser sebebiyle vefat etti, babanın vefatından 1 gün sonra 31 yaşındaki kızı Nursel Karıncalı'da kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

29 Ocak 2021 Cuma 12:45
Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla hayatını kaybetti
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Afyon'da baba kızın bir gün arayla hayatlarını kaybetmeleri sevenlerini hüzne boğdu.

Afyon Sultandağı'nda yaşayan Karıncalı ailesinden 61 yaşındaki baba Rıza Karıncalı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Karıncalı geçtiğimiz günlerde aniden evinden fenalaştı ve hastaneye kaldırılan Rıza Karıncalı tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

BABA KIZ BİRER GÜN ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİ

Babasının ölüm haberi ile iyi yıkılan 31 yaşındaki Nursel Karıncalı'da bir gün sonra Üniversite hastanesinde kanser tedavisi gördüğü süreçte fenalaşarak hayatını kaybetti.

Baba kızın birer gün arayla hayatlarını kaybetmesi sevenlerini hüzne boğdu. 

Hayatını kaybeden Nursel Karıncalı'nın cenazesi babasının yanında toprağa verildi

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
AfyonBaba Kızın ölümü
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