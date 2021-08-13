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Afyonkarahisar’da hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Takla atıp yandaki tarlaya devrilen otomobildeki sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza sonrasında otomobil hurdaya döndü.

13 Ağustos 2021 Cuma 18:15
Afyonkarahisar’da hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Takla atan araç yol kenarındaki tarlaya devrilerek durabildi. Korkunç kazada sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Tarlada takla atan aracı gören sürücüler kaza yapan kişinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza sonrasında hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.


Son Güncelleme: 13.08.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
BolvadinAfyonkarahisarKaza
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