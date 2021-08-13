Afyonkarahisar’da hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı

’ınilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Takla atan araç yol kenarındaki tarlaya devrilerek durabildi. Korkunçda sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Tarlada takla atan aracı gören sürücüler kaza yapan kişinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza sonrasında hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.