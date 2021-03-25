Afyonkarahisar'da çalışana çiğ köfte dürümle saldıran şahsın iddianamesi tamamlandı!

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Afyonkarahisar'da yaşanmıştı. 23 Şubat tarihinde meydana gelen olayda çiğ köfte sipariş eden G.Ş. isimli bir kişi, siparişinin acılı olduğunu ileri sürerek iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darp etmişti. Yılmaz Koç'un şikayeti üzerine polis ekipleri tarafında yakalanan G.Ş, emniyette verdiği ifadesinde olayı kabul etmiş savcılığın talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yapılan itirazları değerlendiren savcılık G.Ş.'nin tekrar gözaltına alınmasına karar vermişti.

Gerçekleşen saldırıyla ilgili yapılan şikayet üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı birhazırladı ve iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti tarafından kabul edilen iddianamede, saldırıda kullanılan çiğ köfte dürüm silah olarak gösterildi ve sanık olarak yer alan G.Ş. hakkında silahla kasten yaralama suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüpheli şahsın yarala eylemine müşteki sıfatında yer alan Yılmaz Koç'a zarar vermek amacıyla kısa mesafeden elindeki çiğ köfteyi atıp yüzüne vurmasıyla başlattığı belirtilen iddianamede silah olarak sayılması beklenilen çiğ köftenin sertliği ve atıldıktan sonra müştekinin yüzünde oluşan acının devamında şüpheli şahsın bu kez de müştekiye tekme-tokat kullanarak eylemine devam ettiği ifade edildi.