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Afyonkarahisar'da bariyere çarpan araçtaki 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi ölümden döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan 2 kişi tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 22:10
Afyonkarahisar'da bariyere çarpan araçtaki 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu!
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde otomobilin şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Orhan Gül (44) yönetimindeki 48 AFJ 095 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Denizli yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı. Yaşanan kazada araçta bulunan Orhan Gül ve yanındaki Aydın Derya Küçükoğlu(50) yaralandı. Olayı gören vatandaşların kazayı ihbar etmelerinin arından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkartmalarının ardından sağlık ekiplerince ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 20.02.2021 22:10
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