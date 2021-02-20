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Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki genç yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki genç babasıyla çalıştığı çiftlikte yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Gencin cesedi olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:09
Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki genç yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti!
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Afyonkarahisar ilinde babasıyla bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki genç yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi. Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U, slaj yem karma makinesine düştü. Olayın yaşandığı yerde hayatını kaybeden genç Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düştüğü yem karma makinesinden cansız olarak çıkartıldı. Gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler olay hakkında soruştura başlattı.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:09
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Yem Karma Makinası ÖlümüAfyonkarahisarYem Makinası Can Aldı
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