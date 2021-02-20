Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki genç yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti!

ilinde babasıyla bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki genç yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi. Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U, slaj yem karma makinesine düştü. Olayın yaşandığı yerde hayatını kaybeden genç Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düştüğü yem karma makinesinden cansız olarak çıkartıldı. Gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler olay hakkında soruştura başlattı.