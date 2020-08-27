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Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!

Afyonkarahisar valisi açıkladı! Afyonkarahisar turizm merkezi oluyor! Projeler belirlendi ve detaylar Vali Gökmen Çiçek tarafından açıklandı. Afyonkarahisar turizm açısından yeni projelerle birlikte merkez haline gelecek.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:19
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
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Afyonkarahisar Turizm Merkezi Olacak!

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yeni projelerle ilgili açıklamalar yaptı. Afyonkarahisar’ı turizmin merkezi haline getirmek için projelerin neler olduğu Vali Gökmen Çiçek tarafından detaylıca anlatıldı. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi içerisinde yer alan Frig Vadisi’nde yapılacak olan proje ile Afyonkarahisar’ın turizminin canlandırılması hedefleniyor.

Frig Vadisi içerisine 35 bin metrekare alan içerisine Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi isimli alanlar yapılacak. Proje ile ilgili ihale Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Tarihi açıdan büyük önem taşıyan ve eski medeniyetlerin beşiği olmuş olan Afyonkarahisar, turizm açısından olan potansiyellerini açığa çıkarmak için projeler yapmaktadır. Vali Gökmen Çiçek, bu projenin Afyonkarahisar için çok önemli ve büyük bir proje olduğunu dile getirdi.

Turizmin Yeni Adresi: Afyonkarahisar

Tarihi kalıntıların yer aldığı ve tarih içerisindeki medeniyetlerin oluştuğu Afyonkarahisar, turizm için büyük adım atıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirilmeye çalışan Afyonkarahisar için yeni projeler olduğu ve bu projelerin Ağustos ayında ihaleye sunulacağı açıklandı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, belediye başkanıyla, milletvekilleriyle ve Afyonkarahisar içerisinde yer alan önemli başkanlarla birlikte Afyonkarahisar’ı turizm merkezi yapmak için çalıştıklarını söyledi. Bütün kurum ve kuruluşlarla bir olup Türkiye’nin en önemli turizm şehirleri arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti.


Afyonkarahisar’da yer alan Frig Vadisi içerisine 35 bin metrekare alana Emre gölü çevre ve frig medeniyet bahçesi projesinin yapılacağı açıklandı. Proje içerisinde yürüyüş yolları, kır bahçeleri, spor alanları, sosyal aktivite tesisleri, seyir terası ve birçok alan yer alacak. Yeşilliğin bol olduğu bu alanın turizmi canlandırması ve Afyonkarahisar’ın turizm merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Projeyi hayata geçirmek için ödeneği Ankara’dan istediklerini belirten Vali Gökmen Çiçek, birlik olup bu projeyi gerçekleştirebileceklerini ve bu proje sayesinde Afyonkarahisar’ın turizmde önemli bir yere sahip olabileceğini söyledi. Ankara’dan ödenek istediklerini belirten Gökmen Çiçek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kaynak ayrıldığını açıkladı. Bu projenin Afyonkarahisar için büyük bir gelişme olacağı söylendi. Milletvekilleri ile ve Belediye Başkanı ile görüşüldüğünü belirten Vali Gökmen Çiçek, projeyi çok önemsediklerini ve çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Bu proje sayesinde hem tarihi bir alan hem doğanın olduğu bir alan oluşturulacak ve birçok insan sosyal aktivitede yapabilecek. Projenin detaylarını açıklayan Gökmen Çiçek, bu bölgenin çok değerli olduğunu ve ödenek ayırdıklarını bu projeyi hep birlikte yapmak istediklerini belirtti. Turistlerin bu bölgede severek kalmak isteyeceklerini ve turizm için bir merkez olacağını söyledi. Vali Gökmen Çiçek dışında Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ile Ali Özkaya’nın da açıklamaları oldu.

Milletvekili olan İbrahim Yurdunuseven proje hakkında düşüncelerini aktadır ve Afyonkarahisar’ın bu bölgesinde büyük bir değerin olduğunu ve bu değerin ortaya çıkması gerektiğini söyledi. El ele verilerek Afyonkarahisar’ın bu bölgesini Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri haline getireceklerini dile getirdi. İbrahim Yurdunuseven dışında Ali Özkaya’da proje ile ilgili düşüncelerini açıkladı. Bu projenin bölgenin değerinde büyük artış yapacağını söyleyen Ali Özkaya, hep birlikte bu tarihi mirası hareketlendireceklerini ve turizmin önemli bir yeri haline getireceklerini belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Ali Özkaya, bu projenin önemli bir proje olduğunun altını çizdi.

Bu konuşmaların ardından tanıtım programına Orman ve Su İşleri eski bakanı Veysel Eroğlu’da katıldı. Telefon ile tanıtım programına bağlanan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da yapılan çalışmalara değindi ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. Afyonkarahisar’ın giderek değer kazandığını ve tabiatının, tarihinin ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Emre Gölü’nün harika bir yer olduğunu söyleyen Veysel Eroğlu, el ele vererek bu projenin halledileceğini ve Afyonkarahisar’ın turizm merkezi haline geleceğini söyledi.

Projenin yapılacağı yere Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ile Ali Özkaya, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe ve Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinin kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Tunay Türkmen ile İl Genel Meclis üyeleri ve Belde Belediye Başkanları geldi ve proje ile ilgili saha içerisinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:19
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