Afyonkarahisar hangi risk grubunda yer alıyor? Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı

Kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni süreçte yasakların esnetildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından illerin 4 gruba ayrıldığı ve gruplara göre yasakların il bazında esnetileceğini açıkladı. Bu kapsamda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 gruba ayrılan illerden düşük ve orta grupta yer alanlarda yasaklar esnetildi. Yasakların esnetilmesinin ardından Afyonkarahisar ilinde yasakların kalkıp kalkmadığı merak konusu oldu.

Afyonkarahisar renk kodu ve risk grubu

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak açıklanan gruplarda düşük iller mavi, orta iller sarı, yüksek iller turuncu ve çok yüksek iller kırmızı renklerle gösterildi. Bu kapsamda Afyonkarahisar ili orta riskli grupta yer aldı ve sarı renkle belirtildi.

Orta grupta yer alan Afyonkarahisar’da yasaklar esnetilmeye başladı ve işyerleri sabah 07:00 ile akşam 19:00 arasında açılmaya başlandı. Ayrıca hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı da hafta içi olduğu gibi 21:00 ile 05:00 arasında uygulanmaya başladı.

İl il risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin hangi gruplara yer aldığı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte illerin bulunduğu gruplar;

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Kabine toplantısının ardından açıklanan kararlar kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Şubat tarihlerine göre illerde son vaka durumlarını açıkladı. Açıklanan verileri göre iller gruplara ayrıldı.

Gruplara ayrılan illerin verileri iki haftalık aralarla güncellenecek ve iyileşme olan illerde yasaklar esnetilecek. Vaka sayısı artan illerde ise yasaklar yeniden getirilebilir. Düşük ve orta riskli illerde yasaklar esnetilirken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde gerekli görülmesi halinde yasakların artabileceği de ifade edildi.

Karadeniz bölgesi son yapılan açıklamada çok yüksek riskli illerin en çok olduğu bölge olarak öne çıktı. Karadeniz bölgesinin yanı sıra bazı bölgelerdeki illerde popülasyon durumları nedeniyle yüksek riskli gruplarda yer aldı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar kapsamındaki genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede Türkiye genelin sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği, düşük ve orta riskli illerde yalnızda 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı olacağına yer verildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yasaklar aynı şekilde devam edecek.

Ayrıca düşük ve orta riskli illerde kafe, restoran ve yeme içme yerleri 07:00 ile 19:00 arasında hizmet verecek. Kontrollü olarak başlatılan normalleşme sürecinde vaka sayısı artan illerde yasaklar geri gelebilecek. Yasakların geri getirilmesi durumu iki hafta sonra açıklanacak yeni verilere göre belirlenecek. Öte yandan yüksek riskli illerde Bilim Kurulu ve valiliğin gerekli görmesi halinde farklı kısıtlamalarda getirilecek.