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Afyonkarahisar askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Afyonkarahisar ilinde yer alan askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgilerini öğrenmek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:02
Afyonkarahisar askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde yer alan askerlik şubelerinin adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Afyonkarahisar Asal adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 212 30 10 

Faks: 0 272 214 45 33

E-posta: afyon_asal_blg@msb.gov.tr

 

Afyonkarahisar askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

Başmakçı askerlik şubesi adresi

Pınarbaşı Mah. Şube Sok. No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 353 60 80 

Faks: 0 272 353 68 53

E-posta: dinar_as_sb@msb.gov.tr

 

Bayat askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

Bolvadin askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon

0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

Çay askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

Çobanlar askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

Dazkırı askerlik şubesi adresi

Pınarbaşı Mah. Şube Sok. No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 353 60 80 

Faks: 0 272 353 68 53

E-posta: dinar_as_sb@msb.gov.tr

 

Dinar askerlik şubesi adresi

Pınarbaşı Mah. Şube Sok. No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 353 60 80 

Faks: 0 272 353 68 53

E-posta: dinar_as_sb@msb.gov.tr

 

Emirdağ askerlik şubesi adresi

İnkilap Mah. Suvermez Cad. 4102 Sok. No:2-1 Emirdağ/AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 442 66 12 

Faks: 0 272 442 66 11

E-posta: emirdag_as_sb@msb.gov.tr

 

Evciler askerlik şubesi adresi

Pınarbaşı Mah. Şube Sok. No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 353 60 80 

Faks: 0 272 35 68 53

dinar_as_sb@msb.gov.tr

 

Hocalar askerlik şubesi adresi

Ece Mah. Yunus Emre Bulvarı No.:9 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 512 50 17 

Faks: 0 272 512 52 79

E-posta: sandikli_as_sb@msb.gov.tr

 

İhsaniye askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

İscehisar askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

Kızılören askerlik şubesi adresi

Ece Mah. Yunus Emre Bulvarı No.:9 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 512 50 17 

Faks: 0 272 512 52 79

E-posta: sandikli_as_sb@msb.gov.tr

 

Şuhut askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

Sandıklı askerlik şubesi adresi

Ece Mah. Yunus Emre Bulvarı No.:9 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 512 50 17 

Faks: 0 272 512 52 79

E-posta: sandikli_as_sb@msb.gov.tr

 

Sinanpaşa askerlik şubesi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272 215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 

Sultandağı askerlik şubesi adresi

Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR

Telefon: 0 272 215 32 11 

Faks: 0 272215 32 12

E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
AfyonAskerlik
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