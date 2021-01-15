Afyonkarahisar askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde yer alan askerlik şubelerinin adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Afyonkarahisar Asal adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 212 30 10
Faks: 0 272 214 45 33
E-posta: afyon_asal_blg@msb.gov.tr
Afyonkarahisar askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
Başmakçı askerlik şubesi adresi
Pınarbaşı Mah. Şube Sok. No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 353 60 80
Faks: 0 272 353 68 53
E-posta: dinar_as_sb@msb.gov.tr
Bayat askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
Bolvadin askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSARTelefon
:0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
Çay askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
Çobanlar askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
Dazkırı askerlik şubesi adresi
Pınarbaşı Mah. Şube Sok. No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 353 60 80
Faks: 0 272 353 68 53
E-posta: dinar_as_sb@msb.gov.tr
Dinar askerlik şubesi adresi
Pınarbaşı Mah. Şube Sok. No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 353 60 80
Faks: 0 272 353 68 53
E-posta: dinar_as_sb@msb.gov.tr
Emirdağ askerlik şubesi adresi
İnkilap Mah. Suvermez Cad. 4102 Sok. No:2-1 Emirdağ/AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 442 66 12
E-posta: emirdag_as_sb@msb.gov.tr
Evciler askerlik şubesi adresi
Pınarbaşı Mah. Şube Sok. No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 353 60 80
Faks: 0 272 35 68 53
dinar_as_sb@msb.gov.tr
Hocalar askerlik şubesi adresi
Ece Mah. Yunus Emre Bulvarı No.:9 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 512 50 17
Faks: 0 272 512 52 79
E-posta: sandikli_as_sb@msb.gov.tr
İhsaniye askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
İscehisar askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
Kızılören askerlik şubesi adresi
Ece Mah. Yunus Emre Bulvarı No.:9 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 512 50 17
Faks: 0 272 512 52 79
E-posta: sandikli_as_sb@msb.gov.tr
Şuhut askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
Sandıklı askerlik şubesi adresi
Ece Mah. Yunus Emre Bulvarı No.:9 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 512 50 17
Faks: 0 272 512 52 79
E-posta: sandikli_as_sb@msb.gov.tr
Sinanpaşa askerlik şubesi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272 215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr
Sultandağı askerlik şubesi adresi
Dervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:27 AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 215 32 11
Faks: 0 272215 32 12
E-posta: afyon_as_sb@msb.gov.tr