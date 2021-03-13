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Afyon'da otomobil ile kamyon kazası! 1 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar Bolvadin'de bugün otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:40
Afyon'da otomobil ile kamyon kazası! 1 ölü 1 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşandı.

44 yaşındaki S.T isimli sürücünün kullandığı yük taşıyan kamyon karayolunda seyir halindeyken kavşağa girdiği esnada 24 yaşındaki Cengiz Işık'ın sürücüsü olduğu özel otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli, jandarma ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç içinde sıkışan sürücü Cengiz ışık ve 48 yaşındaki babası Bünyamin Işık'ın yaralandığını belirledi.

Araç içinden çıkarılan baba oğul yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen Cengiz Işık hayatını kaybetti. Durumu ktirik olan babanın tedavisine ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde devam ediliyor.

Jandarma kamyon sürücüsü S.T'yi gözaltına aldı ve kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarTrafik Kazası
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