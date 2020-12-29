Afyon'da feci tır kazası! Bilanço 4 ölü

4 kişinin can verdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Afyonkarahisar Dinar'da meydana geldi.
Vehbi Özen'in sürücüsü olduğu otomobil içinde 4 yolcu ile birlikte yolda seyir halindeyken, karşı yönden gelen Murat Kaplan'ın sürdüğü yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Tırın çarptığı araç içindeki yolcular ile birlikte karayolunda savrulduktan sonra yol kenarında ki boş araziye girerek durabildi.
Feci trafik kazasında tır sürücüs Murat Kaplan ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişi kişi ekipler tarafından araç içinden çıkartılıp cansız bedenleri morga kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 29.12.2020 00:21