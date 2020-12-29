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Afyon'da feci tır kazası! Bilanço 4 ölü

Akşam saatlerinde Afyonkarahisar Dinar'da meydana gelen tır ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci trafik kazasında 4 kişi can verdi.

29 Aralık 2020 Salı 00:21
Afyon'da feci tır kazası! Bilanço 4 ölü
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4 kişinin can verdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Afyonkarahisar Dinar'da meydana geldi.

Vehbi Özen'in sürücüsü olduğu otomobil içinde 4 yolcu ile birlikte yolda seyir halindeyken, karşı yönden gelen Murat Kaplan'ın sürdüğü yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Tırın çarptığı araç içindeki yolcular ile birlikte karayolunda savrulduktan sonra yol kenarında ki boş araziye girerek durabildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede araç içinde bulunan sürücü Vehbi Özen, eşi Ayşe Özen ve yolcu Cemile Kılıçaslan'ın araç içinde can verdiğini belirledi. ARaçta bulunan 9 yaşındaki Yağmur Özen ise yaralı olarak yapılan ilk müdahaleden sonra tedavisi içinde hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci trafik kazasında tır sürücüs Murat Kaplan ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişi kişi ekipler tarafından araç içinden çıkartılıp cansız bedenleri morga kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 00:21
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Anahtar Kelimeler:
Afyon Trafik KazasıTrafik Kazası
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