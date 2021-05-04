Afyon biyoenerji santralindeki yangında son durum ne? Biyoenerji santrali kimin?

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde bulunan biyoenerji santralinde çıkan yanında 80 bin metrekarelik alan yok oldu. Biokütle yakıt enerji santralinde çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmaması yüreklere su serperken Afyonkarahisar belediye başkanı 3 numaralı alanda yer alan tesiste hiçbir şeyin kurtarılamadığını açıkladı. Türkiye’nin en büyük biokütle enerji tesisi olan 120 bin metrekarelik tesiste son durum merak ediliyor.

Özel bir şirketin sahip olduğu enerji santralinde yangın akşam saatlerinde gerçekleşti. Tesisin açık depo alanında gerçekleşen yangına tesis çalışanları ilk müdahaleyi yaparken rüzgârın da etkisiyle büyümesi engellenemedi. Yangın ekiplerin tüm çabalarına rağmen halen engellenemedi. Afyonkarahisar belediye başkanı Hüseyin Atlı ‘yangının ilerlemesi engellendi fakat ekipler halen yangını kontrol altına almaya devam ediyor’ açıklamasında bulundu. Ayrıca başkan Atlı alevlerin 2 numaralı alana sıçradığını ve ekiplerin herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan kontrol altına almaya çalıştığını bildirdi.

Türkiye’nin en büyük biokütle enerji santrali olma özelliğine sahip 120 metrekarelik tesiste 120 çalışan mevcut.