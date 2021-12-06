Afyon Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor? Kimler başvurabilir?

Afyon'da ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan kişiler Afyon Belediyesi'ne başvuru yaparak başta maddi olacak şekilde bebek ile erzak yardımı gibi birçok yardım alabiliyor. Belediye, yardım için başvuruda bulunan kişileri belirlediği şartlara göre değerlendirerek, şartlara uyan kişilere gereken yardımı yapıyor ve sosyal dayanışma konusunda halkına büyük destek sağlıyor. Başvurular sonrası başvuruda bulunan kişilerin kimlik bilgileri doğrultusunda maddi mkanları, hanede yaşayan kişi sayısı ile benzeri bütün ayrıntılar Afyon Belediyesi tarafından inceleniyor ve ihtiyacı olan kişiler tespit edilip toplumun refah seviyesinin artması için belediyenen yardımları ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Afyon'da ikamet eden ve maddi açıdan sıkıntı çektiği için belediyenin yaptığı yardımdan faydalanmak isetyen kişiler, belediye binasına gitmelerine gerek kalmadan intenet üzerinden başvuru işlemlerini yapabilirler. Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait resmi intenet sitesi üzerinde yer alan yardım parası başvuru formunu eksik olmadan ve doğru olarak doldurup kişiler başvuru işlemlerini seri olarak yapabilirler.

Afyonkarahisar Belediyesi yardım başvurusu sorgulaması

İntenet üzerinden başvuru işlemlerini yapmayan kişiler de direk belediye binasına gidip başvuru işlemlerini yapabilirler. Afyonkarahisar Belediyesi sosyal dayanışma ile yardımlaşma konusunda kişilere kısa süre içerisinde yardımcı olmak amacı ile Whatsapp yardım hattı da kurmuştur. Belediyenin kurduğu Whattsapp hattı üstünden ihtiyacı olan kişiler belediyeyle iletişim kurarak yardım talebi oluşturabilirler.

Dar gelire sahip ve ihtiyacı olan kişiler belediyeden yardım talep ettikten sonra, talepleri belediye tarafından değerlendirmeye alınıyor. Belediye tarafından yapılan değerlendirme süreci ile yardım almaya hak kazanan kişilerin açıklanması süresi ortalama olarak 15 ile 30 gün arasında değişiklik gösteriyor. Belediyeye yapılan sosyal yardım başvurularının yoğunluğuna göre yapılan değerlendirmenin süresi de o kadar uzuyor.

Belediyenin yaptığı değerlendirmenin sonuçları belediye tarafından açıklandıktan sonra sorgulama işlemleri Afyonkarahisar Belediyesi resmi intenet sitesi üstünden yapılıyor. Başvuruda buluann vatandaşların belediyenin intenet adresi üstünde kimlik bilgilerini girip kısa süre içerisinde sonuca ulaşabiliyorlar. Bu doğrultuda başvuruda bulunan kişiler bilgilerini eksik olmadan ve doğru bir şekilde girmeleri bu noktada çok önemli. Bunun önemli olmasının nedeni ise, bütün başvuruların belediye tarafından ayrıntılı bir şekilde resmi kaynaklar yoluyla incelemeye alınıp değerlendirilmesidir.

Afyonkarahisar Belediyesi yardım başvuru birimi

Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait 0272 214 42 55 nolu telefon belediyenin yardım başvuru hattıdır. Aynı zamanda Whatsapp hattı üstünden başvurusunu tamamlamak ve bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 0533 911 52 53 nolu Whatsapp hattı üstünden mesaj atarak Afyonkarahisar Belediyesi'ne kısa süre içinde yardım taleplerini iletibiliyorlar. İletilen talepler sonrasında belediyede görevli ekipler, yapılan başvuraların ön değerlendirmesini yapıp bütün başvuruları yetkili birimlere itinayla iletiyorlar. Bu sayede başvuru süreci seri olarak ilerliyor.