AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı

Bugün Elazığ’da yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Depreme ilişkin yapılan açıklamalarda olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi. Yaşanan depremler sonrası AFAD ve MTA fay hattı tekrar gündeme geldi. İnsanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ‘deprem fay hattı sorgulama’ sistemi ile yaşadıkları yerlerden fay hattının geçip geçmediğini öğrenebilecekler.
Türkiye’de Fay Hattı Geçen Yerler
E DEVLET GİRİŞYLE TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.
Evimizin Altından Fay Hattı Geçiyor Mu Nasıl Sorgulanır?
Haritada bulunduğunuz konuma http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi görebiliriz. Ekranın yan tarafında bulunan Faylar Sekmesini sonrasında Depremler Sekmesinden de son 24 saat, son 7 gün ve son 30 gün olan kutulara basarak evinizin altından hangi zaman diliminde fay hattı geçtiğini gerebilirsiniz.
Yenilenmiş Diri Fay Hatları Haritasını Görmek İçin Tıklayınız