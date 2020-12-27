AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı

Bugün Elazığ’da yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Depreme ilişkin yapılan açıklamalarda olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi. Yaşanan depremler sonrası AFAD ve MTA fay hattı tekrar gündeme geldi. İnsanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ‘deprem fay hattı sorgulama’ sistemi ile yaşadıkları yerlerden fay hattının geçip geçmediğini öğrenebilecekler.

Türkiye’de Fay Hattı Geçen Yerler

Evimizin Altından Fay Hattı Geçiyor Mu Nasıl Sorgulanır?

Deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlanan yeni fay hattı haritasından, eski haritaya göre deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri verilmiştir. Bu durum ‘deprem bölgesi’ kavramını ortadan kaldırmıştır. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) tarafından destek gören yeni harita Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi başlıklı projeyle kamu ve üniversite iş birliği ile oluşturulmuştur. E DEVLET GİRİŞYLE TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haritada bulunduğunuz konuma http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi görebiliriz. Ekranın yan tarafında bulunan Faylar Sekmesini sonrasında Depremler Sekmesinden de son 24 saat, son 7 gün ve son 30 gün olan kutulara basarak evinizin altından hangi zaman diliminde fay hattı geçtiğini gerebilirsiniz.