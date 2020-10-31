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AFAD ve Kandilli deprem şiddetleri neden farklı açıklanıyor? Deprem büyüklükleri farkının sebebi ne?

Geçtiğimiz gün İzmir yakınlarında meydana gelen ve onlarca binanın yıkılmasına neden olan depremin şiddetinin AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından farklı şiddetlerde tespit edilmesi kafa karışıklığına neden oldu...

31 Ekim 2020 Cumartesi 21:40
AFAD ve Kandilli deprem şiddetleri neden farklı açıklanıyor? Deprem büyüklükleri farkının sebebi ne?
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Merkezi Ege Denizi’nin Seferihisar açıklarında yer alan deprem ardından haber kanalları ve intenet adreslerinde depremin şiddetine yönelik açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Bir yandan AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin depremin şiddetine yönelik açıklamalarının birbirinden farklı olmasının nedeni araştırılıyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada 6,6 şiddetinde olduğu ifade edilen deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 6,8 şiddetinde olarak açıklandı. Diğer yandan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi 7.0 ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de 7.0 şiddetinde olarak açıkladı.

Neden Farklı Şiddetlerde Açıklanıyor?

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan bu farklılıkların yaşanmasının çok da önemli olmadığını ve daha sonra yapılacak olan revizyonlar ile bu değerlerin neredeyse aynı olacağını ifade etti.

Bu farklılığın yaşanmasının nedenlerine bakıldığında ise, istasyonların depremin merkezine olan uzaklıkları, kayıt cihazlarının nitelikleri ve kalitesi gibi durumlar yüzünden değiştiği aktarıldı. İlk kayıtın alınması sonrasında düzeltme faktörlerinin yayınlandığı belirtilerek tüm kurumların birbirinden veri aldığı bildirildi.

Alan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, birkaç noktadan veri alabilen istasyon olması gerektiğini böylece doğru değerlendirilmelerin yapılabileceğine dikkat çekerek bilgisayar ortamında kullanılan programların yaklaşım metodlarının farklı olduğunu dile getirdi.

Deprem Büyüklüğünün Ölçümünde Kullanılan Yöntemler


BBC tarafından aktarılanlara bakıldığında fay hatlarındaki enerji birikiminin ortaya çıkarılması ve şiddetin ölçülebilmesi için 5 yöntem kullanılmaktadır.

İlk yöntem Yerel Büyüklük’tür. Bu yöntemde Richter ölçeği ön plana çıkmaktadır. Ses dalgaları ölçülerek şiddet tespit edilir.

Moment Büyüklüğü yöntemi, Kandili Rasathanesi tarafından en güvenilir yöntem olarak nitelendirilmektedir. Bu yöntem 4.0 şiddetinin üstündeki depremler için kullanılmaktadır.

Süreye Bağlı Büyüklük yönteminde sarsıntının sismometre üzerinde yarattığı titreşime bakılmaktadır.

Yüzey Dalgası Büyüklüğü yönteminde yerel büyüklük ve süreye bağlı büyüklük yöntemlerinin yetersiz kaldığı, 6.0 şiddetinin üstündeki depremler için tercih edilmektedir. Yüzden alınan dalgaların ölçümü gerçekleştirilir.

Cisim dalgası büyüklüğü yönteminde ise yüzey dalgaları yerine derinliklere inen dalgaların ölçümü gerçekleştirilmektedir.



Son Güncelleme: 31.10.2020 21:40
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Anahtar Kelimeler:
DepremAfadKandilli Rasathanesi
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