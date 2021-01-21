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AFAD ve Kandilli 21 Ocak 2021 Perşembe günü yaşanan son depremlerin listesini açıkladı!

Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve yaşanan son depremlerin listesi her gün merak ediliyor. 21 Ocak 2021 Perşembe günü yaşanan son depremlere dair detaylar haberimizde.

21 Ocak 2021 Perşembe 22:53
AFAD ve Kandilli 21 Ocak 2021 Perşembe günü yaşanan son depremlerin listesini açıkladı!
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21 Ocak 2021 Perşembe günü son depremler listesinde korkutucu depremler yer alıyor. En son meydana gelen depremleri sizler için haberimizde topladık. İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremler…

Kıbrıs’ta korkutucu deprem!

Bugün Kıbrıs’ta 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Ege Denizi’nde artarda depremler!

Ege Denizi’nde İzmir açıklarında 3.9 ile 4.5 büyüklüklerinde iki deprem oldu. AFAD  yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.

AFAD resmi intenet sitesinde yaptığı açıklamada, depremin saat 02,37 sularında 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca saat 02:28’de 3.9 büyüklüğünde başka bir deprem daha yaşandı.

Depremin merkez üssü Seferihisar, uzaklığı ise 21,44 km şeklinde kaydedildi.

AFAD açıklamada bulundu

AFAD’ın yaptığı açıklamada, Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinde saat 02:37 sularında 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.

Yaşanan son depremlerin listesi



Son Güncelleme: 21.01.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
AfadKandilliDeprem
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