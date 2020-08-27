AFAD Toplanma Alanları Sorgulaması nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden AFAD Acil Durum Toplanma Alanlarının sorgulanması!

AFAD tarafından belirlenen acil toplanma noktaları deprem ve sallantıların artması ile birlikte merak edilmeye başlandı. Pek çok vatandaş AFAD’ın belirlediği acil toplanma noktalarını nasıl öğreneceklerini araştırırken yapılan açıklamalar sorgulamanın en kısa yolunun e-Devlet olduğuna dikkat çekildi. AFAD tarafından belirlenen acil toplanma noktaları deprem ve doğal afet anında kaybı en aza indirmek için belirlenen ve vatandaşların güvenli kalmaları için acil durum noktası olarak açıklanan yerlerdir. Vatandaşlar e-Devlet’e girdikten sonra AFAD Acil Durum toplanma noktası yazması takdirde ikamet ettikleri bölgeye en yakın acil toplanma noktası bilgileri verilecektir.
AFAD nedir, ne iş yapar?
Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığına bağlı olarak 29 Mayıs 2009 tarihinde kurulan AFAD 17 Haziran 2009 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Çığ, deprem, sel, heyelan ve enkaz gibi doğal afetler ve kriz anlarında arama kurtarma ve güvenliği sağlamak için görevlendirilen AFAD yetkilileri enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasında önemli rol oynamaktadır.
AFAD acil durum toplanma alanlarının özellikleri
AFAD tarafından araştırmalar ve veriler göz önünde bulundurularak belirlenen acil durum toplanma alanlarında yaşanan doğal afet sonrasında vatandaşların en güvenli şekilde olayları atlatabilmesi için belirlenen yerlere verilen isimlerdir acil durum toplanma alanları. Aynı mahallede birden fazla olarak belirlenen acil durum toplanma alanları yaşanan doğal afet sonrasında vatandaşlara uygulanacak ilk yardım, besin ve kalacak yer sağlama görevlerini üstlenerek olayı atlatanları korumaya çalışmaktadır.
Belirlenen acil durum toplanma noktaları deprem ve artçılardan binaların yıkılması sonrasında vatandaşlarının güvenli bir şekilde barınabilecekleri yerlerdir. Buralar seçilirken ülkemizde bulunan fay hatlarından ve binaların yıkılması durumunda en az etkilenmesi beklenen konumlar seçilir. Belirlenen acil durum toplanma noktalarının çevresinde ki bina ve hane sayısı son derece az ve düz bir alandır. Ayrıca acil durum toplanma alanlarının zemini deprem ve artçılardan en az etkilenecek yerlerden seçilmektedir.
AFAD toplanma alanları nasıl sorgulanır?
AFAD acil durum toplanma noktalarını öğrenmenin en kolay yolu e-Devlet’tir. E-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra arama motoruna AFAD toplanma alanları yazılır ve çıkan sayfaya gerekli bilgiler girilir. Sorgulama ekranında il, ilçe, mahalle veya köy ve cadde/sokak bilgileri girildikten sonra sorgula butonuna tıklanır.
AFAD acil durum toplanma alanları nasıl belirlenir?
AFAD tarafından belirlenen acil durum toplanma alanları son derece önemli bir yere sahiptir. Bölgenin seçilebilmesi için ciddi çalışmalar yapılarak bölgenin nereleri kapsayacağı belirlenmektedir. Buna göre;
- Belirlenen bölgedeki nüfus yoğunluğu
- Belirlenen bölgedeki ulaşım kolaylığı
- Belirlenen bölgedeki tahliyenin kolaylığı
- Engelli ve yaşlı vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması
- Oluşacak her türlü doğal afetlerden etkilenmeyecek bir alanda olması
- Zeminde herhangi bir sıvılaşma olmaması
- Fay hatlarının bulunmadığı bir alan olması
- Belirlenen bölge ev veya yapı sayısının az olması
- Düz bir zemin üzerinde bulunması
- Dış etkenlerden etkilenmemesi
- Yaşamsal ihtiyaçların giderilmesi için uygun bir alanda olması
- Ulaşım araçları için elverişli olması
Bu belirtilen koşulları sağlayan yerler AFAD tarafından acil toplanma yeri olarak belirlenmektedir.
AFAD’ın amacı nedir?
AFAD’ın amacı olarak karşımıza ilk çıkan konu yaşanan doğal afetlerde vatandaşların en doğru şekilde organize edilerek zararı azaltmaktır. AFAD aynı zamanda deprem yaşanmadan çok öncesinde bile sosyal bilinci oluşturarak insanlara depremler ve deprem sırasında ne yapılması gerektiği konusunda önemli ölçüde bilgiler aktarmaktadır.
Alınacak tüm güvenlik önlemleri için ekipler oluşturulur. Bazı ekipler acil toplanma noktalarında vatandaşlar ile ilgilenirken bazı ekipler ise sahada enkaz altında kalan vatandaşları bularak çıkarmaya çalışırlar. Özel eğitilen ekipleri sayesinde kurulduğu günden beri deprem ve doğal afetlerde vatandaşlara koşan AFAD ekipleri bundan sonrasında da vatandaşların güvenliklerini ve yaşamsal faaliyetlerini sağlayabilmek için çalışmalarına devam edecektir.
AFAD’ın görevleri nelerdir?
- Ülkenin genelinde yaşanabilecek deprem ve afetlere göre, yapılması gereken acil durum müdahaleleri, ülke genelinde geniş risk yönetim çalışmaları, vatandaşa gelebilecek her türlü can ve mal kaybının en az sevide olmasını sağlamaktadır.
- Deprem veya oluşabilecek diğer doğal afetler sırasında, vatandaşların bir arada toplanabilmesi için güncel olan acil durum toplanma bölgeleri belirlemektedir.
- Acil durum toplanma bölgelerinde, deprem için gerekli olan tüm plan ve işleyişleri vatandaşa aktarmaktır.
- Deprem sırasında zarar görecek olan ve can kaybına sebep olacağı muhtemel olan bütün yapıların, proje, imar ve planlar uygun bir biçimde tekrardan düzenlemek.
- Depremin ardından, vatandaşlar için gerekli olacak tüm yardımları belirlemek ve sağlamak.
- Gerek yurtdışında gerekse yurt içindeki tüm doğal afetleri takip ederek, gerekli olan bilgileri elde etmektir.
- Vatandaşlara deprem ve diğer afet sigortalarının yaygın olarak kullanılması için gerekli olan tüm bilgilendirmeleri aktarılması.
- Acil durumundan önce ve sonrasında gerekli olan hizmetleri belirleyerek, sürekli olarak kontrol etmek ve yapılan tatbikatlar ile ekiplerinin uzmanlık seviyelerini belirlemek.
- Depremin sonrası süreçte, AFAD tarafından arama ve kurtarma çalışmaları yapmak.
- Enkaz altında kalmış olan vatandaşlar, AFAD ekiplerince aranır ve bulunur. Enkaz altında kalan vatandaşların başına hiçbir zarar gelmeden, enkazın altından kurtarılması asıl amaçtır.