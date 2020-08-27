AFAD Toplanma Alanları Sorgulaması nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden AFAD Acil Durum Toplanma Alanlarının sorgulanması!

AFAD tarafından belirlenen acil toplanma noktaları deprem ve sallantıların artması ile birlikte merak edilmeye başlandı. Pek çok vatandaş AFAD’ın belirlediği acil toplanma noktalarını nasıl öğreneceklerini araştırırken yapılan açıklamalar sorgulamanın en kısa yolunun e-Devlet olduğuna dikkat çekildi. AFAD tarafından belirlenen acil toplanma noktaları deprem ve doğal afet anında kaybı en aza indirmek için belirlenen ve vatandaşların güvenli kalmaları için acil durum noktası olarak açıklanan yerlerdir. Vatandaşlar e-Devlet’e girdikten sonra AFAD Acil Durum toplanma noktası yazması takdirde ikamet ettikleri bölgeye en yakın acil toplanma noktası bilgileri verilecektir.

AFAD nedir, ne iş yapar?

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığına bağlı olarak 29 Mayıs 2009 tarihinde kurulan AFAD 17 Haziran 2009 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Çığ, deprem, sel, heyelan ve enkaz gibi doğal afetler ve kriz anlarında arama kurtarma ve güvenliği sağlamak için görevlendirilen AFAD yetkilileri enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasında önemli rol oynamaktadır.

AFAD acil durum toplanma alanlarının özellikleri

AFAD tarafından araştırmalar ve veriler göz önünde bulundurularak belirlenen acil durum toplanma alanlarında yaşanan doğal afet sonrasında vatandaşların en güvenli şekilde olayları atlatabilmesi için belirlenen yerlere verilen isimlerdir acil durum toplanma alanları. Aynı mahallede birden fazla olarak belirlenen acil durum toplanma alanları yaşanan doğal afet sonrasında vatandaşlara uygulanacak ilk yardım, besin ve kalacak yer sağlama görevlerini üstlenerek olayı atlatanları korumaya çalışmaktadır.

Belirlenen acil durum toplanma noktaları deprem ve artçılardan binaların yıkılması sonrasında vatandaşlarının güvenli bir şekilde barınabilecekleri yerlerdir. Buralar seçilirken ülkemizde bulunan fay hatlarından ve binaların yıkılması durumunda en az etkilenmesi beklenen konumlar seçilir. Belirlenen acil durum toplanma noktalarının çevresinde ki bina ve hane sayısı son derece az ve düz bir alandır. Ayrıca acil durum toplanma alanlarının zemini deprem ve artçılardan en az etkilenecek yerlerden seçilmektedir.

AFAD toplanma alanları nasıl sorgulanır?

AFAD acil durum toplanma noktalarını öğrenmenin en kolay yolu e-Devlet’tir. E-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra arama motoruna AFAD toplanma alanları yazılır ve çıkan sayfaya gerekli bilgiler girilir. Sorgulama ekranında il, ilçe, mahalle veya köy ve cadde/sokak bilgileri girildikten sonra sorgula butonuna tıklanır.

AFAD acil durum toplanma alanları nasıl belirlenir?

Gelen harita üzerinden en yakın acil durum toplanma alanları belirtilir ve birisini seçmeniz istenir. Daha sonrasında en güncel veriler ile acil durum toplanma alanının yeri size gösterilir.

AFAD tarafından belirlenen acil durum toplanma alanları son derece önemli bir yere sahiptir. Bölgenin seçilebilmesi için ciddi çalışmalar yapılarak bölgenin nereleri kapsayacağı belirlenmektedir. Buna göre;

Belirlenen bölgedeki nüfus yoğunluğu

Belirlenen bölgedeki ulaşım kolaylığı

Belirlenen bölgedeki tahliyenin kolaylığı

Engelli ve yaşlı vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması

Oluşacak her türlü doğal afetlerden etkilenmeyecek bir alanda olması

Zeminde herhangi bir sıvılaşma olmaması

Fay hatlarının bulunmadığı bir alan olması

Belirlenen bölge ev veya yapı sayısının az olması

Düz bir zemin üzerinde bulunması

Dış etkenlerden etkilenmemesi

Yaşamsal ihtiyaçların giderilmesi için uygun bir alanda olması

Ulaşım araçları için elverişli olması

Bu belirtilen koşulları sağlayan yerler AFAD tarafından acil toplanma yeri olarak belirlenmektedir.

AFAD’ın amacı nedir?

AFAD’ın amacı olarak karşımıza ilk çıkan konu yaşanan doğal afetlerde vatandaşların en doğru şekilde organize edilerek zararı azaltmaktır. AFAD aynı zamanda deprem yaşanmadan çok öncesinde bile sosyal bilinci oluşturarak insanlara depremler ve deprem sırasında ne yapılması gerektiği konusunda önemli ölçüde bilgiler aktarmaktadır.

Alınacak tüm güvenlik önlemleri için ekipler oluşturulur. Bazı ekipler acil toplanma noktalarında vatandaşlar ile ilgilenirken bazı ekipler ise sahada enkaz altında kalan vatandaşları bularak çıkarmaya çalışırlar. Özel eğitilen ekipleri sayesinde kurulduğu günden beri deprem ve doğal afetlerde vatandaşlara koşan AFAD ekipleri bundan sonrasında da vatandaşların güvenliklerini ve yaşamsal faaliyetlerini sağlayabilmek için çalışmalarına devam edecektir.

AFAD’ın görevleri nelerdir?