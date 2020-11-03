AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir? Kimler AFAD'da gönüllü olabilir? AFAD gönüllü başvuru ekranı

Son dönemde ülkemizi derinden yaralayan İzmir depreminde onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında gönüllü olarak faaliyet gösteren AFAD çalışanlarının ise çabası gören herkes tarafından takdir topladı. Çalışmalara katkı göstermek isteyenler ise nasıl AFAD gönüllüsü olunabileceğini araştırmaya başladılar.

AFAD Gönüllü Başvurusu Nasıl Yapılır?

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvuruların nasıl yapıldığı merak ediyorlar. AFAD gönüllülerinin yerine getirdiği görevler bireysel veya gönüllü koordinatörü koordinesinde toplu olarak gerçekleştirebileceğiniz toplum yararına sosyal faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca başvurular e-devlet sistemi üzerinden toplanmaktadır.

Aşağıdaki kısımda e-devlet üzerinden AFAD gönüllü başvurusunun yapılabileceği adres yer almaktadır.

AFAD gönüllüleri, kendi istekleri doğrultusunda toplumun dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyacı olduğu zamanlarda herhangi bir maddi beklenti olmadan kendi gücünü, zamanını, becerilerini ve bilgi birikimini kullanarak acil durumlarda görev yapan kişilerdir. Ülkemizde binlerce AFAD gönüllüsü bulunmaktadır.