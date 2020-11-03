AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN NE YAPILMALI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından hâlâ kurtarma operasyonları devam etmektedir. Bu çerçevede çevrimiçi eğitimler, saha eğitimleri ve yüz yüze yapılan eğitimlerden oluşturulan gönüllü eğitim programlarına gönüllü bir şekilde katılacaklar için başvurular başlatıldı. AFAD gönüllüsü nasıl olunacağını ise yazımızın devamında bulabilirsiniz.

AFAD Gönüllüsü Kime Denir

Bütünüyle kendi bireysel isteğiyle, yardımlaşma ve dayanışma amacı ile bireysel kazanç gözetmeden, herhangi bir maddi beklenti içinde olmayan sadece ve sadece topluma yarar sağlamak için bedensel gücünü, zamanını, bildiklerini, deneyimini ve yeteneklerini ortaya koyarak acil durumlar ve afetler öncesinde, yaşandığı zamanda ve yaşandıktan sonrası için topluma hizmet çalışmaları ile yardım sağlayan bireylere denir.

AFAD Gönüllülüğü İçin İstenilen Şartlar

*AFAD Gönüllüsü olmak isteyen ve e-devlet şifresini almış olan her birey birer gönüllü olabilmektedir.

*AFAD Gönüllülüğüne başvuran bireylerin çalışmalar ve eğitim programlarına katılımlarını engellemeyecek bir zaman dilimine sahip olmalılardır.

*AFAD görevlisi olarak katılan AFAD Gönüllü adayları, sıhhat durumlarının alanda yapılacak işleri ve farklı bölgelere yapılacak olan seyahatleri önlememesi gerekmektedir.

*Başvurular e- devlet üzerinden yapılmaktadır.

AFAD Gönüllüleri ile Çalışanları

AFAD gönüllülüğü hiçbir zaman AFAD çalışanları için altenatif bir seçenek veya tehdit teşkil etmektedir. Yardım çalışmalarının sürekliliğinde iki tarafında birbirlerine katkılarda bulunduğu, takım çalışması ile güçlerinin ve hızlarının arttığı çalışmalar yapılır.

AFAD Gönüllüsüne Verilen Seviyeler Nelerdir

Temel AFAD Gönüllüleri:

AFAD gönüllülerinin kime denildiğini ve AFAD gönüllülüğünde ihtiyaç halinde farkındalık gösteren, yaşanan ve yaşanabilecek afetlerle ilgili temel detayları bilmekte olan, afetten önce/afet yaşanırken/ afet yaşandıktan sonrasında yapacağı davranışları düzgün ve detaylı bir şekilde bilen; yangın, ilkyardım, tahliye konularında ön bilgisi bulunmakta olan bireylerdir. AFAD Gönüllülük Sistemi uzaktan eğitimlerini başarı ile bitirmiş ve gönüllülük üzerine yapacağı yardım ve görevlere katılım sağlayan, üst yaş sınırı bulunmayan gönüllüler Temel AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilmektedir.

Destek AFAD Gönüllüleri

Arama ve kurtarma çalışmaları, sosyal yardımlaşmalar, yangınlar, ilkyardımların hangi durumlarda nasıl yapılacağı, afetler ve herhangi bir acil durum durumunda profesyonel çalışma ve yardım ekiplerine destek sağlayabilecek bilgili ve becerikli gönüllülerdir. Temel AFAD Gönüllüsü özelliklerine sahip olan ve orta seviyede bir bilgi birikimi ve becerisi olan; istediği alanda eğitimlerini tamamlamış veya geçerli bir eğitim almakta olduklarını belgeleyebilen her gönüllü, Destek AFAD Gönüllüsü olabilmektedir.

Uzman AFAD Gönüllüleri

Yaşanan acil durumlar ve afetler halinde; kent içinde yapılan aramalar ve kurtarmalar operasyonlarında, doğa içerisinde yapılan aramalar ve kurtarmalar operasyonlarında, akarsu ve sellerde aramalar ve kurtarmalar operasyonlarında, İlk yardım, eğitim, yangın, sağlık hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler ve dil çevirebilme gibi konuları başarı ile gerçekleştirebilecek ve diğer ekiplerle aynı zamanda başarılı bir şekilde çalışabilen, afetlerde ve acil durumlarda müdahaleleri yürütme becerilerine sahip olan her gönüllü, Uzman AFAD Gönüllüsü olabilmektedir.

Bu kriterlere sahip olan siz değerli okurlarımız için yazımızın sonunda “e-devlet başvuru ekranlarını” aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI