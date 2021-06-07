AFAD, Elazığ depremi sonrasında müracaat açıklaması yaptı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yaptığı açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

27 Aralık 2020’de Elazığ Kavaktepe’de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremden dolayı, evleri, ahırları, iş yerleri yıkık, ağır, orta derecede hasar görmüş ve bunun tespiti yapılmış olan mülk sahibi, hissedarı ya da hasar görmüş olan konutta yaşayan evli ve çocukları afetzede olan, hasar listesinde ismi yer alan vatandaşlar adına 15 Haziran 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihlerinde AFAD tarafında has sahipliği ile borçlandırma işlemlerinin yapılması amacı ile 60 günden oluşan bir müracaat süresi belirlenmiştir.

Afetzedeler, hak sahipliği ile borçlandırma gibi işlemleri kendileri ya da kanuni yetkilileriyle yapacaklar.

Başvuruda gerekli olan belgeler ise şunlardır; tapu senediyle fotokopisi, başvuru yapan kişinin kimliğinin iki tane eşinin bir tane fotokopisi, tapu ya da emlak kayıtları ölmüş birininse veraset ilamı, hasar tespit askı kodu, köyde tapu sunulmadığı hallerde depremden öncesine ait elektrik ile su faturası (minimum bir senelik)’dır.

Ayrıca 24 Ocak tarihindeki depremle alakalı yapılan başvurular kabul edilmeyecek.