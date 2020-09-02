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AFAD acil durum toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?

AFAD tarafından vatandaşların depremde zarar görmemeleri için acil durum toplanma alanları belirlenmiştir. Vatandaşlar 'AFAD acil durum toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:53
AFAD acil durum toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?
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AFAD tarafından afet gibi acil durumlarda toplanma alanları belirlenmiştir. Bu yerlerin sorgulanması vatandaşların ikamet ettiği adresine göre e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. AFAD acil durum toplanma alanı sorgulamasıyla acil durumlarda hangi bölgeye gidilmesi gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. Bu uygulama ile afetlerde can kaybını en az seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.

AFAD Acil durum toplanma alanlarının özellikleri

AFAD acil durum toplanma alanları, deprem sonrasında can kaybını en aza indirilmesi için belirlenmiştir. Bölgedeki en sağlam ve güvenli alanın tespit edilmesinden sonra o mıntıkanın acil durum toplanma alanı olarak kaydı tutulmaktadır. Mahalle içerisindeki ortak ve güvenli alan belirlenerek kişilerin buraya en kolay şekilde ulaşması sağlanmaktadır.

Deprem sonrasında evlerin zarar görmesi ve yıkılması durumlarında can kaybı meydana gelmektedir. AFAD tarafından belirlenen toplanma alanları, depreme karşı en dayanıklı zeminlerden oluşmaktadır.

AFAD toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?

AFAD toplanma alanı sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sorgulama için ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama adresine giriş yapılmalıdır. Sayfada yer alan il, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak bilgileri doldurulmalıdır. Sorgula butonuna tıklandıktan sonra ekranda bir harita açılacak ve kişilerin haritada bir nokta belirlemesi istenecektir. Sayfa yüklendikten sonra adrese ilişkin acil toplanma alan bilgileri raporlanacaktır.

AFAD acil durum toplanma alanları nasıl belirlenir?

Acil durum toplanma alanları belirlenirken aşağıda yer alan kriterler dikkate alınmaktadır:

-Bölgenin nüfus yoğunluğu

-Acil durum bölgesine ulaşım kolaylığı


-Acil durum bölgesinden tahliye kolaylığı

-Engelli ve yaşlıların ulaşım kolaylığı

-Diğer doğal afetlerden etkilenmeyecek bir konumda olması

-Zemin sıvılaşmasının bulunmaması

-Fay hatları üzerinden gelmemesi

-Engebesiz düz bir zemine sahip olması

-Etrafından çok sayıda ev ve yapının bulunmaması

-Elektrik, su gibi ihtiyaçların giderilmesine elverişli bir konumda olması

-Otomobille ulaşılabilecek bir yerde olması



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:53
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Anahtar Kelimeler:
AfadToplanma Alanı
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