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Adriana Lima'dan ilginç istek! 'Bu fotoğrafı kim çektiyse bana mesaj atsın'

Dünyaca ünlü Brezilya'lı ünlü model Adriana Lima sosyal medya hesabından paylaştığı pozu çeken kişinin kendisine mesaj atmasını istedi.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:35
Adriana Lima'dan ilginç istek! 'Bu fotoğrafı kim çektiyse bana mesaj atsın'
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Bir zamanlar podyumlarda esen ve şu sıralar yaptığı paylaşımlar ile sanal alemi sallayan Dünyaca ünlü model Adriana Lima ilginç bir paylaşıma imza attı.

Podyumlar olduğu kadar sanal alemde de yakından takip edilen ünlü modelin 12 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

39 yaşındaki Breziyalı model ınstagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozunun altına düştüğü açıklama ile kısa süre içinde binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Lima, takipçilerine paylaştığı pozun altına, genelllike tüm çektirdiği pozları hatırladığını ancak bu pozu hatırlamadığını ve gözüne takıldığı belirtti. Lima, fotoğrafını beğendiğini ve paylaştığını söylerken, resmini çeken kişinin kendisine mesaj atmasının istedi ve pozu çeken kişiyi hatırlamadığı için özür dilediğini belirtti.

İşte Adriana Lima'nın takipçilerine sorduğu o pozu;

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:35
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Adriana LimaAdriana Lima Paylaşım
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