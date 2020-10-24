Adresi bulamadığı için hastanelik edilen kargocu hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen olayda MNG kargo firmasında çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin adlı çalışan adresin eksik olmasından dolayı teslim edemediği kargo için kargo sahibi Tayfun ş. ‘yi telefon ile arayarak adres eksikliğinden dolayı kargoyu teslim edemediklerinin belirtti. Teslim edilemeyen kargoyu şubeye getirmek yerine Tayfun Ş.’nin kendisine ulaştırabileceğini belirtti. Kargonun teslim edilememesine sinirlenen alıcı ilk önce bağırıp çağırıp kargocuyu şikâyet etti ardından kargo aracının yanına aracı ve arkadaşı ile gelerek kargo çalışanı Mehmet Ali İbin’i darp etti. Aldığı darbeler sonucunda fenalaşan kargocu kafasına aldığı darbelerden dolayı fenalaşarak bayıldı ve yere yığıldı.

Hemen hastaneye kaldırılan çalışanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Hemen tedavisine başlanan ve ameliyata alınan kargo çalışanı Mehmet Ali İbin verdiği hayat mücadelesini kaybederek yaşama veda etti.