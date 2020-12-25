Adres kodu sistemi nedir? Kodlu adres sistemi uygulaması ne zaman başlayacak? Adres kodu nereden alınacak?

Kodlu adrese geçileceğini duyuran Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, insanların açık adres ve T.C kimlik numaralarını verirken tedirginlik yaşadığını söyledi. Bu tedirginlik ortadan kalkması için kodlu adrese geçildi. Artık kargo işlemlerinde, devlet kurumlarında, okul kayıt işlemlerinde ve e-ticaret alışverişlerinde açık adres yerine dokuz haneli numaralar verilerek işlem yapılacak.

Herhangi bir kurumda yapılacak işlem ya da siparişlerde, açık adres verilirken, kodlu adrese geçildikten sonra insanlar sadece dokuz haneli numaralar vererek işlemlerini kolaylıkla halledebilecek.

Kodlu adresle birlikte, açık adres tarihe karışacak. Kodlu adresin ise alt yapısı hazırlanmakta. Adres kodu e-devlet üzerinden hala hizmete geçirilmese de Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden T.C kimlik numarası ve birkaç işlemden sonra kişilerin cep telefonlarına adres kodu gönderilecek.