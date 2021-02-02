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Adres kodu nedir, nereden, nasıl öğrenilir?

Adres Kodu, daha önce vatandaşlara duyurulmuştu. Böylece artık açık adres verme zorunluluğu olmadan adres koduyla yanlış adres beyanı durumlarından kurtulmuş olunacak. Adres kodunun ne olduğunu, nereden ve nasıl öğrenileceğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 00:02
Adres kodu nedir, nereden, nasıl öğrenilir?
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, geçen haftalarda bugünkü sistemin bazı sorunları sebebiyle her haneye adres kodu vereceklerini duyurmuştu. Böylece adres kodu dönemi başlamış oldu.

Adres Kodu nedir?

Adres kodu, ülkede bulunan bütün hanelere verilen 10 haneli özel bir numaradır. 1 Mart 2013 tarihinden bu yana zorunlu deprem sigortası poliçesi (DASK) işlemleri ve pek çok başka işlemlerde kullanılmıştı. Artık nüfus ve vatandaşlık işlemelerinde de kullanılmaya başlanacak. Ayrıca adres kodu sorgulaması e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilecek.

Adres kodu sorgulama işlemleri şu şekilde yapılmaktadır;

-Adres Kodu Sorgulama ekranına buradan girebilirsiniz.

-Çıkan sorgulama ekranında ‘adres kodunu öğren’ kutusunu işaretleyerek, altında bulunan il, ilçe, bucak/köy ve mahalle bilgilerini seçin.

-Daha sonrasında cadde, sokak, bulvar, bina veya site ismi ve numarasına göre sorgulama yaparak yaşadığınız binayı seçin.

-Sonrasında adres kodunu öğrenmek için iç kapı numarasını yazın.

-Tüm bunları tamamladıktan sonra artık bina kodu ve adres kodunu öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Adres KoduDASK
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