Adres kodu nedir, nasıl alınır? Adres kodu sorgulama işlemleri

Deprem ve Afet Sigortası Kurumu (DASK) adres kodu uygulamasını hayata geçirdi. Adres kodu sistemi binaların numaralandırılmasını ve deprem gibi bir doğal afetin veya olumsuzluğun olması durumunda olay yerine kısa sürede ve daha hızlı varılması için hazırlandı.

Sistem sayesinde tüm binalar araç plakası gibi numaralandırılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı yeni uygulamayla birlikte vatandaşların adreslerini vermekten çekinmeleri gibi durumların ortadan kalkacağını ve binalara 9 rakamdan oluşan bir kod verileceğini duyurdu.

Adres kodu sayesinde bir kurumda açık adresiniz yerine bu kodu kullanabileceksiniz. Test aşamaları devam eden adres kodu sisteminin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Adres kodunun önemi

Deprem sigortası yaptırırken kolaylık sunuyor.

Deprem sigortası olmayan ev sahiplerinin tespit edilmesini sağlayacak.

Adres bilgilerinin eksik ve hatasız girilmesi gibi sorunlar ortadan kalkacak.

Olası bir deprem durumunda olayın olduğu alana hızlı şekilde ulaşılacak.

Adres konu sorgulaması nasıl yapılmaktadır?

Adres kodu sorgulaması adreskodu.dask.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Adres kodu almak için ise farklı yollar vardır. İlk olarak e-Devlet sisteminden adres kodu alınabilir. Bunun yanı sıra mahalle muhtarlıkları, nüfus müdürlükleri veya bağlı olunan belediyeden adres kodu alınabilir.

Adres kayıt sistemine kayıtlı olup olunmadığına dair sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://adres.nvi.gov.tr/Home

Yerleşim yer sorgulama ekranına da aşağıdaki linkten ulaşabilir ve güncel adres bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu