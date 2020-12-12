İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Adres kodu nedir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme işlemleri

Adres işlemlerindeki hataların giderilmesi için adres sistemi değişiyor. Kargo firmaları ve adres gerektiren işlemlerde ortaya çıkan sorunları gidermek için Türkiye, adres değişikliğine gitti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:12
Adres kodu nedir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme işlemleri
Takip Et:

İnsanlar alışveriş yaptıkları zaman kargo için açık adreslerini vermek zorundaydılar. Bu uygulama nedeniyle ev adreslerini değiştirmek zorunda kalanlar oluyordu. Konu ile ilgili detaylı açıklama yapan TBMM komisyon üyesi Levent Yazıcı, artık insanların kargo şirketlerine açık adres vermeyeceğini, sadece dokuz haneli rakamları söyleyebileceklerini dile getirdi.

 

Yeni sisteme en yakın zamanda geçilecek. Sistem uygulanmaya başlandığında ise; kişiler açık adreslerini e-Devlet üzerinden adres kodu olarak görebilecek.

Adres koduna ulaşmak isteyenler, e-Devlet üzerinden adres kodu sorgulama linkine tıklayarak, adres kodlarına ulaşabilecek.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
E-devletAdres SorgulamaAçık Adres
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
Kamyonette taşınan köpek, aşağı atlayınca kamyonete asılı kalarak öldü
Kamyonette taşınan köpek, aşağı atlayınca kamyonete asılı kalarak öldü
Berberde iğrenç olay! 15 yaşındaki çocuğu taciz etti
Berberde iğrenç olay! 15 yaşındaki çocuğu taciz etti

Popüler Haberler

İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?
Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler
İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri
Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?
Ankaragücü - Konyaspor maçı
Çocukluk dizisi bitti mi, neden final yapıyor?
Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Jüt halı nasıl temizlenir? Evde jüt halı temizliği yöntemleri
Adres kodu nedir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme işlemleri
Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?
Ada Araştırma şirketi, Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz? sonuçlarını yayınladı!
Stranger Things 4. Sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon konusu ve bölüm sayısı
2020 EKPSS Sınavı Ne Zaman Hangi Tarihte Yapılacak? EKPSS Başvuru ve Kura Tarihleri Ne Zaman Belli Olur
Günlük burç yorumları 29 Ekim 2019 Salı - Astrolojik falınıza göre yaşantınızda neler olacak?
İbo Show Elif Ada kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın annesi kimdir?
Hepsi Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Bir Başkadır dizisinde Ramazan Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Aziz Çapkurt)
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin'in yer aldığı diziler
Çocukluk dizisi Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
2020-2021 Hayvancılığa Destek Başvuru Tarihleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.