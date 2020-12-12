Adres kodu nedir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme işlemleri

İnsanlar alışveriş yaptıkları zaman kargo için açık adreslerini vermek zorundaydılar. Bu uygulama nedeniyle ev adreslerini değiştirmek zorunda kalanlar oluyordu. Konu ile ilgili detaylı açıklama yapan TBMM komisyon üyesi Levent Yazıcı, artık insanların kargo şirketlerine açık adres vermeyeceğini, sadece dokuz haneli rakamları söyleyebileceklerini dile getirdi.

Yeni sisteme en yakın zamanda geçilecek. Sistem uygulanmaya başlandığında ise; kişiler açık adresleriniüzerinden adres kodu olarak görebilecek.

Adres koduna ulaşmak isteyenler, e-Devlet üzerinden adres kodu sorgulama linkine tıklayarak, adres kodlarına ulaşabilecek.