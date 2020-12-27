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Adres kodu nasıl öğrenilir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme yolları

Adres sisteminde yeni uygulamaya geçiliyor! Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, yaptığı son açıklama ile birlikte adres kodu uygulamasına geçiş için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bundan sonraki süreçte adres tariflerinde ve kargo işlemlerinde adres kodu uygulaması kullanılacak...

27 Aralık 2020 Pazar 09:24
Adres kodu nasıl öğrenilir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme yolları
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı yaptığı açıklama ile birlikte her haneye adres kodu verileceğini ifade etmişti. Halihazırda kullanılan sistemin getirdiği birtakım sorunlar olduğuna dikkat çeken Yazıcı, adres kodu uygulaması ile bu sorunların çözüleceğini aktarmıştı. Son olarak DASK tarafından yapılan açıklama ile birlikte adres kodu döneminin resmi olarak başladığı ifade edildi.

 

Adres kodu sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştirilir?

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda yeni adres sistemi ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, PTT Kargo’nun kendi web sistemini oluşturduğunu ve ilgili çalışmaların sürdüğünü aktarmış; BTK, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve diğer kargo firmaları ile toplantıların devam ettiğini bildirmişti.

 

Adres kodu nedir, ne işe yarar?

Adres kodu, Türkiye sınırları bünyesindeki tüm hanelere ait 10 haneli özel bir numara olarak ortaya konmaktadır. 1 Mart 2013 tarihinden beri zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde ve birçok farklı işlemde kullanılan adres kodu uygulaması, alınan son karar ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık işlerinde de kullanılmaya başlandı. Uygulamanın hayata geçirilmesi ardından binlerce kişi adres kodunu nasıl öğrenebileceğini araştırmaya koyuldu.

Adres kodunun sorgulanabilmesi için DASK tarafından oluşturulan adres kodu sorgulama sayfasına gidilmesi gerekmektedir. İlgili sayfaya gidilebilmesi için buraya tıklanması gerekmektedir.

Adrese gidildikten sonra “adres kodu öğren” seçeneğine basılması ve talep edilen bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Burada il, ilçe, bucak, köy, mahalle, bina numarası ve site ismi gibi bilgilerin girilmesi doldurulması istenmektedir.

Bilgilerin doldurulması ardından “sonraki” butonuna basılması halinde, konaklanan hanenin adres kodu görüntülenebilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 09:24
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Adres KoduAdres
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