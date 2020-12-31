Adres kodu nasıl nereden alınır? Adres kodu doğrulama ve Adres yerine kod numarası alma işlemleri

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve açık adres verme işlemini bitiren adres kodları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok vatandaş yeni geliştirilen adres kodunu nasıl alacağını ve ne işe yaradığını araştırıyor.

Özellikle kargolara adres verirken yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak hazırlanan adres kodu sistemi sayesinde vatandaşlar açık adreslerini 10 haneli rakamlar ile ifade edecek.

Vatandaşlar https://adres.nvi.gov.tr/Home sitesi üzerinden adres kodlarını alabilecekler.