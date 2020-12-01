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Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir?

Kur'an'da on bir kez zikredilen Adn cennetinin ne demek olduğu ve kimlerin girebileceği çeşitli kaynaklarca araştırılıyor. Adn cenneti ile ilgili ayrıntılı bilgiyi içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 22:21
Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir?
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Kur’an-ı Kerimde geçen ‘Adn’ kelimesi, cennetin en yüksek mevkiine verilen isimdir. Sözlükte Adn kelimesi devamlı ikamet edilen yer, bir yerin merkezi ve maden yatağı anlamına gelmektedir.

Adn ne demek? Aden ne demek?

Kur’an-ı Kerim’de cennet tasvir edilirken kullanılan Adn kelimesi, cennetin en yüksek makamına verilen isim olmakla birlikte sözlükte bir şeyin merkezi anlamına gelmektedir.

Adn, Tevrat’ta Hz.Adem’in yaratıldıktan sonra içinde olduğu bahçeden Aden diye bahsedilmektedir. Kutsal kitapta geçen tasvirlerde, Aden’in ‘Allah’ın bahçesi’ olduğu ve burada dört kola ayrılan bir nehrin etrafında çam ağaçlarının tatlı meyvelerinin olduğu anlatılır. İbranicede Eden kelimesi şahıs, kavim ve yer adı olarak kullanılır.

Eden kelimesinin anlamı ve hangi coğrafyanın adı olduğu konusunda çeşitli fikirler vardır. Sumer dilinde çöl, bozkır ve ova anlamına gelen Edin kelimesiyle bağlantılı olduğunu savunanlar olduğu gibi Babil dilindeki alüvyonlu ova anlamına gelen Edennu kelimesinden geldiğini de ileri sürenler vardır. Edin kelimesi, Sumer metinlerinde Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgenin adı olarak geçmektedir.

Adn cenneti ne demek, kimler girebilir?

Adn kelimesi Kur’an’da cennat kelimesiyle birlikte kullanılarak, insanın aslının yaratıldığı çeşitli cennetleri tasvir etmek için kullanılır. Kur’an’da on bir kere geçen adn cennetleri, ‘’içinde güzel meskenlerin, tahtların, altın ve incilerle süslenmiş ince ipekten yeşil elbiselerin, sabah akşam ikram edilen türlü yiyeceklerin, gözleri başkasını görmeyecek kadar eşlerine bağlı hurilerin ve çeşitli ırmakların bulunduğu ebedi bir yurt’’ olarak tasvir edilmektedir.

Adn cenneti boş sözlerin duyulmayacağı, yorgunluğun hissedilmeyeceği bir yerdir. Bu yere Allah’a karşı ibadetlerini yerine getiren ve Allah’ın rızası ile sabreden, kötülüğe karşı iyilik veren, günahlarından tövbe edip temizlenen, Allah yolundan şaşmayan müminlerin gireceği vaad edilmektedir.

İbn Abbas, İbn Mes’ud, İbn Ömer ve Hasan-ı Basri’ye atfedilen rivayerlerde, adn cennetinin arşın altında ve diğer cennetlerin ortasında bulunan mukarrebün zümresine ayrılmış bir şehir ya da saray olduğu, burada altından yapılmış inci ve yakutlarla süslenmiş, yiyecekler ve hurilerle donatılmış ‘hiçbir insan gözünün görmediği, hayalinin canlandıramadığı’ nimetlerle dolu bir yer olduğu zikredilir.

Firdevs, naim, me’va ve diğer cennetler adn cennetlerinin altında bulunmaktadır. Adn cenneti, cennetlerin en büyük makamına sahip olan ancak kendi içinde de belirli bölümlere ayrılan bir yerdir. Allah’a karşı kulluk vazifelerinin dereceleri farklı olan müminler cennette de farklı mertebelerde bulunur. Bu sebeple cennetin kendi içerisinde farklı bölümlere, makam ve mertebelere ayrılması doğaldır.



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:21
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Anahtar Kelimeler:
AdnKuranCennet
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