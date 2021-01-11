Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'dan DNA örnekleri alınacak!

Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi olan ve verilen mahkeme kararıyla serbest bırakılan Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında kız arkadaşlarıyla uyuşturucu içtiği görüntüleri yayınlamıştı. Yayınlanan bu görüntüler üzerine harekete geçen narkotik polisleri Ümitcan Uygun ve babasını kaçarlarken yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyete getirilen ve burada sorgusu yapılan Ümitcan Uygun'un işlemlerinin tamamlandığı veye sevk edildiği öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun’un DNA önekleri alındığı ve alınan öneklerin Aleyna Çakır’ın vücudunda tespit edilen DNA profilleri ile karşılaştırılacağı bildirildi. Emniyette ifadesi tamamlanan baba Durak Uygun'un serbest bırakıldığı öğrenilirken Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildiği kaydedildi.