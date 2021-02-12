Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Adliye çalışma saatleri Şubat 2021

12 Şubat 2021 Adliye çalışma saatleri

Adliyeler, sabah 08.30’da mesailerine başlıyorlar. Bazı yapabileceğiniz işlemleri E-devlet üzerinden halledebilirsiniz. Adliyeye gelmeye gerek kalmayabilir. Eğer işiniz E-devletten olmuyorsa kurumlara gelerek işlemlerinizi halledebilirsiniz. Adliyede çalışanların öğle ara tatilleri 12.00-13.00 saatleri arasındadır. Bu süre içinde işlemleriniz gerçekleştirilemez. Öğle ara tatili bittikten sonra tekrar görevlerinin başına geçen çalışanların mesai bitimi 17.00’dir.

Devlet kurumları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık değildir. Hizmet vermemektedir. Hafta içi her gün sabah 08.30 dan 17.00’ye kadar açıktır.

Adliyeler ramazan bayramı, kurban bayramı ve arefe günleri dini bayramlarda tatillerdir. Hizmet vermemektedirler. 01 Ocak, 1 Mayısıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi tarihlerde resmi tatilden dolayı hizmet vermemektedirler.

Ankara/Kızılay da Adalet Bakanlığı bulunmaktadır. Bilgi almak için 0312 417 77 70 numarayı arayarak iletişime geçebilirsiniz. 0312 419 33 70 numaradan da faks çekebilirsiniz. info@adalet.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.

