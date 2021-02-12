İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Adliye çalışma saatleri Şubat 2021

12 Şubat 2021 Adliye çalışma saatleri ne zaman açılmakta ve ne zaman kapanmaktadır? işlemlerinizi hangi saatte yapabilirsiniz? Ayrıca işlemlerinizi E-devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Adliye Bakanlığını arayarak ya da faks çekerek bilgiler alabilirsiniz. İnternet üzerinden sisteme giriş yaparak bilgi edinebilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 13:03
Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Adliye çalışma saatleri Şubat 2021
Takip Et:

12 Şubat 2021 Adliye çalışma saatleri

Adliyeler, sabah 08.30’da mesailerine başlıyorlar. Bazı yapabileceğiniz işlemleri E-devlet üzerinden halledebilirsiniz. Adliyeye gelmeye gerek kalmayabilir. Eğer işiniz E-devletten olmuyorsa kurumlara gelerek işlemlerinizi halledebilirsiniz. Adliyede çalışanların öğle ara tatilleri 12.00-13.00 saatleri arasındadır. Bu süre içinde işlemleriniz gerçekleştirilemez. Öğle ara tatili bittikten sonra tekrar görevlerinin başına geçen çalışanların mesai bitimi 17.00’dir.

Devlet kurumları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık değildir. Hizmet vermemektedir. Hafta içi her gün sabah 08.30 dan 17.00’ye kadar açıktır.

Adliyeler ramazan bayramı, kurban bayramı ve arefe günleri dini bayramlarda tatillerdir. Hizmet vermemektedirler. 01 Ocak, 1 Mayısıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi tarihlerde resmi tatilden dolayı hizmet vermemektedirler. 

Ankara/Kızılay da Adalet Bakanlığı bulunmaktadır. Bilgi almak için 0312 417 77 70 numarayı arayarak iletişime geçebilirsiniz. 0312 419 33 70 numaradan da faks çekebilirsiniz. info@adalet.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 12.02.2021 13:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdliyeMesaiAçılışKapanış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!
Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü

Popüler Haberler

Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Adliye çalışma saatleri Şubat 2021
Çin öküz yılı nedir? Öküz yılı ve Öküz burcu özellikleri
Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 11 Şubat 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2021
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Ziraat Bankası düşük faizli sera kredisi müjdesi! 2021
2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? Şubat 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Netflix Mayıs 2020'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller belli oldu!
Mucize Doktor Kıvılcım kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Özder hakkında bilgiler
Akrep dizisi yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Akrep dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlandı?
Ücretsiz maske başvurusu nasıl nereden yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvurusu yapma
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler
Yüz yüze eğitimde hangi sınıflar okula gidecek?
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Bonkis oyuncu kadrosu ve dizi konusu
27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranı
Kahve ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvelerin açılış tarihi belli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.