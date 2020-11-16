Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu

Bilecik'te yaşayan 30 yaşındaki Onur Acar ve 23 yaşındaki Cemile Nur Acar 2019 yılınd evlenmişti. Ancak çiftlerden Cemile Nur Acar geçtiğimiz yaz geçimsizlik sebebiyle boşanmak istede ve mahkemeye başvurarak dava açtı. Yaşanan bu gergin süreçte çift aralarında yaşadıkları kavga ve tartışmalar sebebiylede birbirlerinden şikayetçi olarak mahkemelik oldu.

Bugün mahkemede görülen genç çiftin ceza davası çıkışında adliye önüne gelen Onur Acar yanındaki getirdiği pompolı tüfekler boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınpederinin üzerinde defalarca kurşun yağdırdı ve Acar kayıplara karıştı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ KIZI İSE AĞIR YARALI

Dehşet olayı gören vatandaşların haber vermesiyle adliye önüne hemen 112 sağlık ekipleri ve polisler sev edildi. Olay yerine gelen ekipeler yaptıkları ilk müdahaleden sonra baba ve kızı Cemiler Acar'ı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Abdullak Duman hayatını kaybetti. Cemiler Acar'ın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan Onur Acar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

HEPSİNİ VURACAKTI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında zanlı Onur Acar’ın eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman’ın yanı sıra avukatları olan İlyas Geçgelen’i de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı.Onur Acar’ın polise verdiği ilk ifadesinde ‘avukatla bürosunda buluşup hepsini orada vuracaktım’ dediği öğrenildi.