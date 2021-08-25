Adli Yardım Başvuru Formu E-Devlet üzerinden erişime açıldı

Adalet Bakanlığı maddi durumu yetersiz olan vatandaşların adli yardım başvurularına katılmasını sağlayan Adli Yardım Başvuru Formu’nun E-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda bulunan amaçlar kapsamında ekonomik durumu kötü olan vatandaşların, adli yardımlara daha kolay ulaşabilmesi için standart olan bir başvuru formu oluşturuldu.

Adli yardımlara başvurabilmek için ilk olarak bir mahkemeye müracaat edilmesi ve bu konuyla alakalı bir talepte bulunulması gerekiyor. Sonrasında başvuru yapan kişinin adli yardıma elverişli olup olmadığı soruşturuluyor. Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması durumunda ise bazı bilgilerle ve belgelerle beraber’a başvurulması ve sorulan sorulara doğru şekilde yanıt verilmesi gerekiyor.

Bakanlığın bu uygulaması sayesinde adli işlemlerin süresinin oldukça kısalması ve hızlı bir şekilde sonuçlanması amaçlanıyor.