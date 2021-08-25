Adli Yardım Başvuru Formu E-Devlet üzerinden erişime açıldı

Adalet Bakanlığı maddi durumu yetersiz olan vatandaşların adli yardım başvurularına katılmasını sağlayan Adli Yardım Başvuru Formu’nun E-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda bulunan amaçlar kapsamında ekonomik durumu kötü olan vatandaşların, adli yardımlara daha kolay ulaşabilmesi için standart olan bir başvuru formu oluşturuldu.
Bakanlığın bu uygulaması sayesinde adli işlemlerin süresinin oldukça kısalması ve hızlı bir şekilde sonuçlanması amaçlanıyor.
Son Güncelleme: 25.08.2021 16:58