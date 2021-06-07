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Adıyaman'da şüphelenilen 2 araçtan uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı!

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurularak araması yapılan 2 otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine 5 kişi gözaltına alındı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:21
Adıyaman'da şüphelenilen 2 araçtan uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı!
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Adıyaman’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde uyuşturucu çıkması üzerine 5 kişi gözaltına alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili durdurarak otomobillerde arama gerçekleştirdi. Araçlarda yapılan aramalarda karton bardağa gizlenmiş halde 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobillerden çıkan uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, araçlar içerisinde bulunan İ.H.K., S.B., M.Y., K.Y. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanUyuşturucu Operasyonu
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