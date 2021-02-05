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Adıyaman'da silahlı kavga! 6 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman Kahta ilçesinde öğleden sonra iki aile bireyleri arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sonunda 6 kişi hayatını kaybetti.

05 Şubat 2021 Cuma 18:20
Adıyaman'da silahlı kavga! 6 kişi hayatını kaybetti
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6 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı feci kavga Adıyaman Kahta ilçesinde az önce yaşandı.

Kahta ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden ve aralarında eskiden kalma husumet bulunan iki aile bireyleri arasında bugün tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde alevlendi ve taraflar birbirine silahlar ile saldırdı.

Bİr çok silahın kullanıldığı feci kavgada son gelen haberlere göre 6 kişi can verirken, 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edilirken, sağlık personelleri yaralı vatandaşları yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

6 kişi can verdi

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan jandarma ekipleri kavga alanında ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kavga ile ilgili olarak incelemele sürüyor. Öte yandan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kavganın yaşandığı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 18:20
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AdıyamanKahta6 Kişi Can Verdi
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