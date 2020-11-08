Adıyaman'da ölü sanılan genç alkollü çıktı

İlginç olay bugün Adıyaman'da yaşandı.

Adıyaman'da kırsal bölgede yoldan geçen vatandaşlar tarafından bulunan ve öldüğü sanılıp polise haber verilen gençlü çıktı.

Kent merkezine yakın kırsal bir tarlada hareketsiz yatan bir genci gören vatandaşlar kişiyi ölü sanıp hemen polise haber verdi. Yerde yatan genci gören vatandaşlar ise seslenmelerine rağmen genç hareket etmeyince öldü sanıp, polis gelene kadar yanına gitmediler.

ÖLDÜ SANILAN GENÇ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polisin olay yerine gelmesi ve yerde yatan şahsın yanına yaklaşınca yaşadığını gördü ve uyuduğunu fark etti. İsminin A.P olduğu öğrenilen kişi uyandıktan sonra polis tarafından üst araması kimlik sorgulaması yapıldı. Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayan polis A.P isimli alkollü şahsı uyarak, o alandan uzaklaşmasını sağladı.