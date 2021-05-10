Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı!

’da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelenda motosiklette bulunan 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Cevdet G. kontrolündeki 06 DA 5948 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi'nde önünde seyreden Kasım Ç. yönetimindeki 02 ABF 431 plakalı motosiklete çarptı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Aziz D. Yaralandı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.