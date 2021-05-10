İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı!

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı kazadan yaralı olarak kurtuldu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:59
Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı!
Takip Et:

Adıyaman’da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Cevdet G. kontrolündeki 06 DA 5948 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi'nde önünde seyreden Kasım Ç. yönetimindeki 02 ABF 431 plakalı motosiklete çarptı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Aziz D. Yaralandı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 10.05.2021 19:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKazaOtomobil Ile Motosiklet Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri

Popüler Haberler

Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports BJK Karagümrük tek maç nasıl satın alınır?
Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini Belinay Süvari canlandırıyor
Televizyonda bugün hangi kandil özel programları var? 8 Mayıs Kadir Gecesi TV programları ve yayın saatleri
Evde bakım maaşı almak için gerekli evraklar nelerdir? Evde bakım maaşı almanın şartları 2021
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs 2021 Salı maç programı
Kağıt Ev 4. bölüm izle tek parça! Kağıt Ev son bölüm kesintisiz izle!
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Masum 416.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.